삼성생명, 1분기 실적 대폭 개선…전년비 89.5%↑

삼성생명은 1분기 당기순이익이 1조2036억원으로 전년 동기(6350억원) 대비 89.5% 증가했다고 14일 밝혔다. 1분기 투자손익은 1조2729억원으로 전년 동기 5650억원 대비 125.5% 증가했다. 증시 호황에 따라 배당금 수익이 5050억원에서 6540억원으로 29.5% 증가했다. 하지만 즉시연금 미지급금 소송에 대비한 충당부채가 순익으로 잡히면서 전년 같은 기간보다 4790억원이 일시적으로 급증한 영향이 훨씬 더 컸다.

반면 1분기 보험손익은 2570억원으로 전년 동기 2780억원 대비 210억원 감소했다. 보험금과 사업비 예실차가 커진 탓이다. 예상보다 보험금이 더 지급되고, 사업비 지출이 컸다는 뜻이다. 1분기 삼성생명 보험금 예실차 손실은 전년보다 10억원 더 늘어난 560억원, 사업비 예실차는 4000억원 이익에서 250억원 손실로 돌아섰다.

다만 1분기 신계약 보험계약마진(CSM)은 8486억원으로 전년 동기 6580억원 대비 28.9% 증가했다. 건강보험 판매 확대와 전속·비전속 채널 성장이 신계약 CSM 증가에 영향을 미쳤다. 보유계약 CSM은 신계약 CSM확대와 보험효율의 관리에 힘입어 연초 대비 4000억원 증가한 13조6000억원으로 집계됐다.

전속 설계사 수는 약 4만 4400명으로 연초 이후 약 1500명 순증했다. 자산운용은 자산부채관리(ALM) 중심의 운용 기조를 유지하는 가운데 자산 다변화 전략을 병행하고 있다.

운용자산은 265조원이며, 지급여력비율(K-ICS, 킥스)은 전년말 대비 12%포인트(P) 상승한 210%를 기록했다.