출퇴근 30분 단축…민경선 '고양 교통 대전환' 공약

민경선 더불어민주당 고양시장 후보. /사진제공=민경선 후보

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 14일 교통 문제 해결을 위해 '출퇴근 30분 단축'을 중심으로 수립된 교통 대전환 공약을 발표했다.

민 후보는 이날 "고양시민의 가장 큰 고통인 출퇴근 시간을 획기적으로 줄여, 시민들에게 '저녁이 있는 삶'을 돌려드리는 것이 이번 공약의 핵심"이라며 "버스 노선 개편부터 도로 구조 개선까지, 실질적이고 즉각적인 대안을 추진하겠다"고 전했다.

그는 취임 1년 이내에 고양 전역 버스 노선을 전면 재검토·개편을 선언했다. '노선입찰형 준공영제' 도입을 통해 노선의 공공성을 강화하고 시민들의 이동 편의를 극대화한다는 계획이다.

특히 서울시의 버스 증차 허가가 어려운 현실적 제약을 극복하기 위해 '고양형 편하G 버스'를 도입을 약속했다. 프리미엄 전세버스를 30개 신설 노선에 집중 투입, 대중교통 사각지대를 해소하고 출퇴근 시간의 효율성을 높이겠다는 구상이다.

'지능형교통체계'(ITS)도 도입해, 버스 정시성을 확보하고 도로 효율성을 높여 정체 시간을 최소화한다는 계획도 있다. 시 교통 정체의 주범 중 하나인 '일산IC 병목현상'에 대해서는 '일산IC~호수로 연결 램프'를 신설하겠다는 구상도 내놨다.

민 후보는 최근 추미애 경기지사 후보가 발표한 △수도권 30분 출근 △경기 편하G버스 단계적 확대 등의 공약에 힘입어 정책이 더욱 탄력을 받을 수 있을 것으로 기대한다.

민 후보는 "교통 정책은 말보다 실천이 중요하다. 고양시민의 소중한 시간을 되찾아드리기 위해, 당선 즉시 모든 행정력을 집중하여 교통 대전환을 완수하겠다"고 강조했다.