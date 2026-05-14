고흥군, 439억 규모 '스마트팜 에너지 혁신사업' 공모 선정

고흥스마트팜 혁신 밸리 전경./사진제공=고흥군

전남 고흥군이 고흥스마트팜혁신밸리를 거점으로 추진하는 총사업비 439억원의 에너지 융합 국책 과제 2건이 공모에 선정됐다고 14일 밝혔다.

이번 공모 선정으로 '에너지 자립형 스마트농업' 중심지로 도약하기 위한 발판을 마련하게 됐다.

산업부가 주관하는 '지역혁신클러스터육성사업'에는 오는 2030년까지 총사업비 202억원을 투입해 '직류 기반 스마트팜 에너지 통합 플랫폼 구축 사업'을 추진한다. 기후·에너지·환경 분야 국책사업인 '신재생에너지 핵심기술개발사업'은 오는 2029년까지 총사업비 237억원을 투입해 '영농형 태양광 기반 탄소배출 제로 인공지능(AI) 스마트팜 기술개발 및 실증사업'을 수행한다.

'직류 기반 스마트팜 에너지 통합 플랫폼 구축사업'은 태양광 발전으로 생산된 전력과 에너지저장장치(ESS)에 저장된 직류 전력을 직접 활용, 에너지 손실을 최소화한 고효율 에너지 순환 모델을 구축한다. '영농형 태양광 기반 탄소배출 제로 인공지능(AI) 스마트팜 기술개발 및 실증사업'은 햇빛 투과율 조절이 가능한 투과형 태양광 모듈과 잉여 전력의 열에너지 전환 기술 등을 적용해 스마트팜 에너지 소비를 최대 50%까지 절감한다.

이번 사업은 전남테크노파크가 운영 중인 고흥스마트팜혁신밸리 실증단지의 첨단 기반시설을 활용해 추진된다. 기술 검증부터 실제 농가 적용, 수익모델 창출까지 전 과정을 민·관·연 협력체계로 수행할 예정이다.

특히 고흥군과 전남테크노파크는 두 사업을 연계 추진해 고흥스마트팜혁신밸리를 단순 생산단지를 넘어 세계적 수준의 '에너지 융합 기술 테스트베드'로 육성할 계획이다.

이와 함께 실증단지에서 검증된 탄소중립형 농업 모델과 에너지 관리 기술을 패키지화해 중동과 동남아시아 등 글로벌 시장을 겨냥한 'K스마트팜' 수출 거점으로 발전시킨다는 전략이다.

고흥군 관계자는 "기후 위기와 에너지 가격 상승은 농가 경영에 큰 부담 요인으로 작용하고 있다"며 "전남테크노파크의 실증 기반시설과 참여기관의 기술력을 결합해 고흥군이 탄소중립 농업의 세계적 표준을 제시하고, 농가 소득 증대로 이어지는 지속가능한 스마트농업 생태계를 조성하겠다"고 말했다.