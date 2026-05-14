오아시스마켓, 1분기 영업이익 83억원...오프라인 '무인 결제' 확장

오아시스마켓 강남점 전경. /사진제공=오아시스마켓

신선식품 주력 유통 플랫폼 오아시스마켓이 올해 1분기 견조한 실적을 기록했다.

오아시스마켓은 올해 1분기 별도 기준 매출액 1393억원, 영업이익 83억원의 실적을 거뒀다고 14일 밝혔다. 전년동기 대비 매출액은 3.2%, 영업이익은 32.4% 각각 증가했다. 온라인 부문 매출이 전년 대비 8% 성장하며 외형 확장을 이끌었다.

신선식품 직소싱 네트워크와 물류 효율화 등 내실 경영이 주효했다는 게 회사 측의 설명이다. 오아시스마켓은 안정적인 실적을 바탕으로 2분기부터 고객 경험을 근본적으로 바꿀 AI(인공지능) 커머스 고도화에 주력할 방침이다. 특히 AI 비서 '메이'와 미래형 매장 '루트' 시리즈를 본격적으로 가동할 계획이다.

지난 4월부터 전면 업그레이드한 메이는 단순 고객 응대를 넘어 상품 탐색부터 결제까지 지원하는 'AI 쇼핑 메이트'로 진화했다. 오아시스마켓 앱에 접속한 고객이 "무항생제 삼겹살 보여줘"라고 말하면 즉시 상품을 제시 및 결제까지 연결하고, 레시피를 물으면 필요한 식재료를 일괄 추천해주는 '대화형 AI 장보기' 기능으로 고객의 쇼핑 시간을 획기적으로 줄여준다.

오프라인에선 AI 무인 계산기 '루트 미니'가 혁신을 이끈다. 최근 상왕십리역점에 도입된 루트 미니는 상품을 올려두기만 하면 제품 인식 후 결제창으로 바로 넘어가 대기 시간을 획기적으로 줄였다. 또한 계산기의 소형화를 통해 매장 내 계산대 점유 면적을 10% 가까이 줄여 공간 효율성을 높였다.

오아시스마켓 관계자는 "1분기 실적은 기본과 내실에 충실한 경영을 통해 고객 여러분께 꾸준한 신뢰를 얻어낸 결과"라며 "유통 혁신을 선도하는 동시에 고객에게 신뢰받는 지속 가능한 성장 기반을 공고히 다져나가겠다"고 말했다.