서울사이버대 일반대학원, 2026학년도 후기 석·박사과정 신입생 모집

서울사이버대 일반대학원 홍보 이미지./사진제공=서울사이버대

서울사이버대학교가 다음달 17일까지 2026학년도 후기 일반대학원 신입생을 모집한다고 18일 밝혔다.

모집 학과는 △사회복지학과 △AI융합기술학과 △음악학과 △뷰티산업학과 등이며, 입학원서는 대학원 홈페이지에서 접수한다.

국내 사이버대 최초로 개설된 사회복지학과는 사회복지 혁신리더를 양성한다. △사회복지정책 △행정전문가 △사회복지 임상가 △사회복지 데이터분석전문가 등 분야별 세부 교과목을 편성하고 연구회, 견학, 실습 프로그램을 운영한다. 해외 유수 대학과 학술협력 프로그램을 운영하고 있으며 전국 산학연계기관을 통해 현장 교육·실습 네트워크를 구축했다.

AI융합기술학과는 △컴퓨터 △정보보호 △전기전자 △기계제어 △드론 △미디어 △기술창업 등 공학 세부 분야에 AI를 접목해 실전 역량을 갖춘 X+AI 인재를 양성한다. 파이썬 실습을 통해 실제 문제 해결 역량을 기르며 머신·딥러닝 모델링 능력과 생성형 AI 활용 능력을 교육한다.

△성악 △피아노 △음악치료 등 3개 전공 트랙으로 구성된 음악학과는 온·오프라인 융복합 교육을 실시한다. 예술과 학문, 치료 영역을 모두 아우르는 교육을 통해 미래형 전문 음악인을 양성한다.

뷰티산업학과는 화장품 산업, 뷰티테크, 메디컬 뷰티를 아우르는 전문 인재를 육성한다. △AI·빅데이터 △AR/VR기반의 뷰티테크 연구 △글로벌 브랜드 전략 등 산업현장 밀착형 교육을 제공한다.

김환 대학원장은 "우리 대학원만의 강점과 노하우를 살려 재학생을 위한 최적의 교육환경을 조성하겠다"며 "올해 신설한 AI융합기술학과, 음악학과, 뷰티산업학과까지 총 5개의 학과를 통해 교육의 질을 높이고 학생 지원 시스템을 강화하겠다"고 말했다.

한편 서울사이버대는 다음달 1일부터 2026학년도 하반기 학부 신·편입생을 모집한다. 자세한 내용은 입학지원센터 홈페이지에서 확인하거나 전화 문의를 통해 안내받을 수 있다.