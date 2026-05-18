평택에서 만나는 월드클래스 앙상블…모차르트부터 현대음악까지

PCMF 평택실내악축제 연주자./사진제공=평택시문화재단

초여름의 평택이 세계 정상급 연주자들의 선율로 물든다.

평택문화재단은 '제2회 PCMF 평택실내악축제'가 오는 5월29일부터 6월6일까지 평택아트센터에서 열린다고 18일 밝혔다.

지난해 첫 축제의 성공을 발판 삼아 올해 축제는 한층 확장된 규모와 완성도로 준비했다. 주제는 'Continuum'(연속성). 세대와 장르, 음악적 언어를 연결하며 실내악의 새로운 흐름을 제시하겠다는 의미를 담았다.

바이올리니스트 김현미 한국예술종합학교 교수가 음악감독으로 무대를 이끈다. 오벌린 음악원의 로버트 셰넌·송혜원 교수, 줄리어드 음악원의 닐스 노이베르트, 메네스 음악원의 유리 킴 등 해외 유수 음악대학 교수진까지 합류하며 국제 음악축제로서의 위상을 높였다.

바이올리니스트 김영욱과 피아니스트 박종화, 첼리스트 문태국을 비롯해 KBS교향악단과 대전시립교향악단, 과천시립교향악단 수석 연주자 등 국내 클래식계를 대표하는 음악인들이 한 무대에 오른다. 실내악 특유의 섬세한 호흡과 밀도 높은 사운드가 평택 무대를 가득 채우게 된다.

현악 중심 구성에서 벗어나 관악과 타악까지 영역을 넓혔다. 클라리넷과 호른, 트럼펫, 타악기가 더해지며 한층 입체적인 사운드를 구현한다. 모차르트의 '케겔슈타트 트리오', 베토벤 호른 6중주, 마르티누의 '주방의 레뷔', 가레스 파의 '피리의 꽃' 등 평소 쉽게 접하기 어려운 작품도 무대에 오른다.

공연은 4차례에 걸쳐 진행된다. 모차르트와 베토벤, 슈베르트, 드보르자크 같은 친숙한 고전 레퍼토리는 물론 현대 실내악 작품까지 폭넓게 구성해 클래식 애호가뿐 아니라 일반 시민들도 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.

김 음악감독은 "올해 축제는 국내외 연주자들이 함께 호흡하며 실내악의 본질과 확장 가능성을 동시에 보여주는 자리"라며 "익숙한 레퍼토리를 넘어 현대 작품과 새로운 편성을 소개해 한국 실내악의 새로운 흐름을 선보일 예정"이라고 말했다.