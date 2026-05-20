성남시 '에너지 안심지원금' 아직 절반이 안 찾았다…"서두르세요"

성남시청 전경./사진제공=성남시

경기 성남시가 가구당 10만원을 지급하는 '에너지 안심지원금'이 신청 접수 9일 만에 47.1%의 신청률을 기록했다고 20일 밝혔다.

에너지 안심지원금은 고물가와 에너지 가격 상승으로 인한 시민 부담을 덜기 위해 전국 최초로 시행 중인 시 자체 지원 사업이다. 정부의 고유가 피해 지원금과 별도로 지원한다.

시에 따르면 에너지 안심지원금 신청이 시작된 지난 6일부터 18일까지(휴일 등 제외) 전체 지원 대상 41만 218가구 중 19만3276가구가 신청을 완료했다.

시는 아직 전체 대상자의 절반 이상이 신청하지 않은 만큼, 단 한 명의 시민도 지원에서 누락되지 않도록 홍보를 강화할 방침이다.

현재 에너지 안심지원금 신청은 스마트폰을 활용한 모바일 성남사랑상품권 신청자가 가장 많아 8만9792명(47%)이다. 이어 동 방문을 통한 선불카드 신청자 5만2833명(27%), 현금 계좌이체 신청자 5만651명(26%) 순으로 집계됐다.

스마트폰을 활용한 온라인 신청은 출생 연도 끝자리 기준 5부제를 적용받지 않는다.

지역상품권 앱 '착'(chak)에 접속하면 10만원의 모바일 성남사랑상품권을 언제 어디서나 손쉽게 신청해 받을 수 있다.

현장 방문 신청은 주소지 동 행정복지센터에서 하면 된다. 방문 시 반드시 신분증을 지참해야 한다.

지급 방식은 신청자가 선불카드나 현금 중에서 하나를 선택할 수 있다. 선불카드를 선택하면 현장에서 즉시 발급받아 사용할 수 있고, 현금을 선택하면 통장 사본 제출 후 5일 이내 지정 계좌로 지원금이 입금된다.

시는 오는 22일까지 출생 연도 끝자리 기준 현장 방문 5부제를 운용하며, 26일부터는 출생 연도와 관계없이 누구나 자유롭게 주소지 동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있다.

신청 기한은 오는 6월12일까지다.

시 관계자는 "에너지 안심지원금이 시민들의 생활 안정에 조금이나마 도움이 되길 바란다"면서 "신청 대상 시민들이 기간 내 빠짐없이 신청할 수 있도록 하겠다"고 말했다.