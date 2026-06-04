재선 성공 이재준 "바로 시정 복귀할 것…수원대전환 완성 이루겠다"

이재준 수원특례시장 당선인(오른쪽)과 부인 이지영씨가 축하 꽃다발을 받고 지지자들의 성원에 답하고 있다./사진제공=이 후보 캠프

이재준 더불어민주당 경기 수원특례시장 후보가 4일 당선이 확정되자 "바로 시정에 복귀해 1461일 임기 동안 단 하루도 허투루 쓰지 않겠다"고 밝혔다.

이 당선인은 "오늘의 승리는 이재준 개인의 승리가 아닌, 수원의 중단 없는 발전을 선택한 125만 시민의 승리"라면서 "수원 대전환을 계속하라는 시민의 엄중한 명령으로 받아들이겠다"고 소감을 밝혔다.

선거 기간 현장에서 청취한 시민들의 목소리를 언급하며 실용주의 행정을 강조했다. 이 당선인은 "시민들께서 선택하신 것은 정치 구호가 아닌 일하는 시장, 약속을 결과로 증명하는 행정"이라며 "생활비 부담은 낮추고 골목경제는 살리며 좋은 일자리를 늘려 그 믿음에 보답하겠다"고 말했다.

이 당선인은 "앞으로의 4년은 수원의 미래 10년, 20년을 결정하는 중차대한 시간"이라며 "임기 후 시민들로부터 '수원의 선택은 옳았다', '이 맛에 수원 산다'는 평가를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

이 당선인은 지난 민선 8기 시장으로 재임하며 시민 체감형 행정을 이끌었다. 이번 9기에서는 '반값 생활비' 실현, K글로벌 문화관광산업 허브 조성, 글로벌 첨단과학 연구도시 구축 등을 핵심 과제로 추진할 계획이다.