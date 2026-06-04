박완수 경남도지사 재선 성공 "성원에 감사…경남 으뜸 지자체로 세우겠다"

박완수 경남도지사 당선인과 부인 차경애씨가 당선 감사 인사를 하고 있다./사진제공=박완수 캠프

박완수 국민의힘 경남도지사 당선인은 4일 "변함없이 성원해 주시고 지지해 주신 경남도민 여러분께 머리 숙여 감사드린다"며 "경남을 크게 발전시키고 대한민국에서 가장 으뜸가는 자치단체로 우뚝 세우는 것이 도민의 지지와 성원에 보답하는 길"이라고 밝혔다.

박 당선인은 이날 당선이 확정된 뒤 창원시 성산구 상남동 선거캠프를 찾아 지지자와 캠프 관계자에게 감사 인사를 전했다.

박 당선인은 "오늘의 승리는 지난 4년 민선 8기 도정을 도민께서 긍정적으로 평가해 주신 결과라고 생각한다"며 "다음 4년도 임기가 끝나는 날까지 변함없이 확실하게 경남과 도민을 위해 일하겠다"고 말했다.

박 당선인은 민선 9기 도정 과제와 관련해 "민생을 꼼꼼히 챙기는 동시에 피지컬AI, 소형모듈원전(SMR) 등 새로운 경남의 산업 씨앗을 확실히 뿌리내리도록 하겠다"고 밝혔다.

부산·경남 행정통합 등 현안도 "새로 선출된 부산, 울산시장과 협의하겠다"고 말했다.

김경수 더불어민주당 후보를 향해서는 "애를 많이 썼다"며 "김 후보가 제시한 좋은 정책도 도정에 담도록 하겠다"고 위로와 통합의 메시지를 전했다.

이번 경남도지사 선거는 방송3사 출구조사에서 박완수 당선인이 45.7%, 김경수 후보가 53.4% 득표할 것으로 예측했으나 개표 과정에서는 박 당선인이 앞서 나간 끝에 승리를 확정지었다.

박 당선인은 당선이 확정된 직후 캠프를 방문해 지지자와 캠프 관계자에게 감사 인사를 전한 뒤 곧바로 경남도청으로 출근했다.

이날 캠프에는 지지자 100여명이 모여 당선을 축하했다.

박 당선인은 "선거는 끝났지만 도정은 지금부터 다시 시작"이라며 "도민의 기대와 명령을 무겁게 받들어 말보다 실천으로, 계획보다 성과로 보답하겠다"고 밝혔다.