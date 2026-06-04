조달청, 특별기획 홍보영상 '조달의 낙원' 공개…'회복과 도약' 메시지

‘조달의 낙원’뮤직비디오 영상 주요 장면./사진제공=조달청

조달청이 정부출범 1주년을 맞아 공공조달의 역할과 중요성을 알리고 국민과 기업에 응원 메시지를 전달하기 위해 제작한 뮤직비디오 형태의 홍보영상 '조달의 낙원'을 4일 조달청 공식 유튜브 채널에 공개했다.

기존의 딱딱한 정책 설명 위주의 홍보 방식에서 벗어나 대중음악 뮤직비디오 형식으로 꾸몄다. 밝고 경쾌한 리듬과 중독성 있는 퍼포먼스를 통해 '회복과 도약'이라는 응원의 메시지를 직관적으로 전달한다.

정부대전청사 앞 잔디마당을 배경으로 삼아 조달청 직원 19명과 국민 9명이 참여했다. 정책 공급자인 공무원과 수혜자인 국민이 함께 어우러져 다소 서툴지만 진심이 담긴 퍼포먼스를 선보인다.

물품·용역·시설 조달계약, 전자조달, 원자재 비축, 국유재산관리 등 다양한 업무를 담당하는 직원이 직접 출연해 조달청의 폭넓은 업무 스펙트럼을 보여주고, 혁신제품과 정부조달문화상품 등을 소품으로 활용해 조달기업 지원 정책도 영상 속에 자연스럽게 담아냈다.

박철웅 대변인은 "이번 영상의 제작 과정과 참여자 인터뷰를 담은 비하인드 콘텐츠, 국민 참여 댓글 이벤트 등 후속 콘텐츠도 조달청 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정"이라고 말했다.