포천시, 한여울파크골프장 36홀 관외 이용객 개방

포천 한여울파크골프장. /사진제공=포천시

경기 포천시는 한여울파크골프장 36홀을 관외 이용객에게도 개방해 이용 대상을 확대한다고 2일 밝혔다.

한여울파크골프장은 약 7만9000㎡ 규모의 부지에 조성된 대규모 생활체육 시설로, 그동안 포천시민을 중심으로 운영됐다.

이번 개방으로 전국 파크골프 동호인들도 포천의 대표 파크골프장을 이용할 수 있게 됐다.

한여울파크골프장은 4개 코스, 36홀 규모다. 코스 곳곳에는 화장실 등 편의시설도 마련돼 이용객들이 보다 편리하게 라운딩을 즐길 수 있다.

코스는 다양한 수준으로 설계됐다. 파5 구간은 최대 150m에 달해 장타를 즐기는 이용객들에게 도전의 재미를 제공하며, 파4 구간도 80~100m 거리로 조성돼 전략적인 플레이가 가능하다. 코스 주변에는 바나나 나무 등 이색적인 식재도 배치해 볼거리를 더했다.

시는 전담 인력을 통해 잔디와 시설물을 지속적으로 관리하고 이용객들이 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 현장 안내에도 힘쓰고 있다.

시 관계자는 "한여울파크골프장은 넓은 규모와 다양한 코스, 쾌적한 시설을 갖춘 포천의 대표 생활체육 공간"이라며 "관외 이용객 개방을 계기로 더 많은 분이 포천을 방문하고 지역의 매력을 함께 경험하길 바란다"고 말했다.