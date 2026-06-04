"지역민 AI·DX 역량 높인다" 대구과학대, 로컬크리에이터 64명 배출

'2026년 행복 북구 평생직업대학 로컬크리에이터 양성과정' 수료식에 참석한 대구과학대 내외빈들./사진제공=대구과학대

대구과학대학교가 지난 2일 교내 글로벌세미나실에서 '2026년 행복 북구 평생직업대학 로컬크리에이터 양성과정' 수료식을 개최했다고 4일 밝혔다.

이날 행사에 박지은 총장을 비롯한 보직교수들과 대구시 북구청 관계자, 교육생 등 70여명이 참석했다. 이번 과정은 인공지능·디지털 전환 시대에 맞춰 지역의 특성과 자원을 활용한 로컬크리에이터 양성을 목표로 운영됐다.

교육생들은 인공지능·디지털(AID) 전환에 따른 △지역 가치 창출 역량 강화 △기후테크 기반 사업화 전략 △채널 브랜딩 전략 △행복 북구 골목상권 개발 및 커뮤니티 비즈니스 모델 △AI 활용 콘텐츠 제작 △유튜브 크리에이터 실전 테크닉 등을 교육받았다. 또 안동 예끼마을, 칠곡향교, 라선재, 경산 커피명가 등을 방문해 지역 창업 생태계와 로컬 비즈니스 성공 사례를 견학했다.

대학은 한광식 전문대학평생직업교육협회 사무총장, 골목상권경제학자 모종린 연세대 교수, 도건우 전 대구테크노파크 원장 등 분야별 전문가 초청 특강을 열어 로컬 산업 트렌드와 창업 생태계에 대한 통찰을 제공했다. 아울러 대구시와 함께 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계한 로컬크리에이터 자격 취득 기회도 제공했다.

이번 과정 수료생은 총 64명이다. 대구과학대는 과정 수료생이 본교 입학 시 관련 교과목 학점을 인정해 주는 '전공 연계 교과목 학점 인정 제도'도 운영 중이다.

박 총장은 "경험과 배움이 수료생들의 삶과 지역 활동 속에서 실천으로 이어져 지역의 지속가능한 발전에 도움 되길 바란다"며 "앞으로도 지역과 함께 성장하는 평생직업대학으로서 지역이 필요로 하는 인재를 양성하고 교육 생태계를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.