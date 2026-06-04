전진선 양평군수 재선 성공 "지역 발전으로 보답…통합의 군수 될 것"

전진선 국민의힘 경기 양평군수 후보가 당선이 확정되며 지지자들로부터 축하를 받고 있다./사진제공=전 후보 캠프

전진선 국민의힘 경기 양평군수 후보가 4일 재선에 성공하며 "갈등과 대립을 넘어 군민 모두를 품고 섬기는 통합의 군수가 되겠다"고 포부를 밝혔다.

전 당선인은 당선 확정 직후 "이번 승리는 전진선 개인의 승리가 아니라 오직 양평의 더 큰 발전과 행복한 미래를 바라는 군민 모두의 위대한 선택이자 승리"라며 이같이 말했다.

또 "선거는 이제 끝났다. 저를 지지해 주신 분들뿐만 아니라 다른 선택을 하신 군민 여러분의 뜻까지 겸허히 받들어 나가겠다"며 화합을 강조했다.

"선거 기간 군민 한 분 한 분의 목소리를 현장에서 직접 들으며 양평의 변화를 향한 간절한 열망을 확인했다"는 전 당선인은 앞으로 군정 기조로 '군민의 삶 최우선'을 꼽았다. △지역경제 활성화 △청년과 어르신 세대의 상생 △농업과 관광 산업의 재도약 등을 구체적인 목표로 제시했다. 그는 "미래 세대가 희망을 품을 수 있는 새로운 양평을 만들기 위해 최선을 다할 것"이라고 다짐했다.

전 당선인은 "늘 초심을 잃지 않고 현장에서 답을 찾으며, 더 낮은 자세로 군민과 함께하겠다"며 "군민 여러분이 보내주신 굳건한 믿음과 기대를 반드시 양평 발전이라는 결과로 보답하겠다"고 약속했다.