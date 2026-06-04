이충우 여주시장 재선 성공 "중단 없는 발전 이끌 것"

이충우 국민의힘 경기 여주시장 후보(왼쪽)가 당선이 확정된 후 축하를 받으며 기념촬영을 하고 있다./사진제공=이 후보 캠프 측

이충우 경기 여주시장 당선인(국민의힘)이 4일 "시작한 사람이 끝을 보겠다"며 여주시의 중단 없는 발전을 이끌겠다고 밝혔다.

이 당선인은 "시민 여러분께서 보내주신 뜨거운 성원 덕분에 다시 한번 여주를 위해 봉사할 기회를 얻었다"면서 "이번 승리는 개인의 승리가 아닌, 여주의 발전을 열망하는 민심의 승리"라고 말했다.

이어 "지난 임기 동안 여주의 새로운 변화를 위해 기틀을 다졌다면, 이제는 그 약속을 확실하게 완성하겠다"면서 "선거 기간 전해 주신 격려와 회초리 모두 가슴 깊이 새기고 오직 여주 발전만 바라보며 묵묵히 나아가겠다"고 다짐했다.

이 당선인은 또 "선거 과정에서의 치열했던 경쟁은 뒤로하고 이제는 여주의 밝은 미래를 위해 마음을 하나로 모아야 할 때"라면서 "다른 후보를 지지하셨던 시민분들의 뜻까지 온전히 받들어 화합과 통합의 여주를 만들겠다"고 약속했다.

끝으로 "항상 가장 낮은 자세로 시민의 목소리에 귀 기울이겠다"면서 "정직하고 신뢰받는 시장으로서 시민 여러분의 믿음에 반드시 성과로 보답하겠다"고 덧붙였다.