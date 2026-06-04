"실무형 뷰티 인재 키운다" 백석문화대, 대한미용사회중앙회와 협약

백석문화대와 대한미용사회중앙회 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=백석문화대

백석문화대학교가 4일 대한미용사회중앙회와 뷰티산업 분야 전문 인재 양성 및 미용산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 행사에 최상철 백석문화대 산학협력단 본부장, 문금옥 뷰티디자인과 교수와 이선심 대한미용사회중앙회장, 김석중 사무총장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

협약의 주요 내용은 △현장실습 및 취업 연계 지원 △미용 전문인력 양성을 위한 교육 프로그램 운영 △산업체 전문가 특강 및 세미나 지원 △산학 공동 프로젝트 및 기술 교류 활성화 △지역사회 뷰티 봉사 및 사회공헌 활동 연계 △K뷰티 산업 발전을 위한 협력사업 추진 등이다.

이경직 총장은 "이번 협약을 통해 학생들에게 보다 실질적인 현장 경험과 취업 기회를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 산업체 및 전문기관과의 지속적인 협력을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 실무형 뷰티 인재를 양성하겠다"고 말했다.

이 회장은 "백석문화대와 협력해 미래 미용산업을 이끌어 갈 우수 인재를 양성하고 미용산업 발전을 이끌겠다"며 "현장과 교육이 연계된 협력 사업을 추진할 것"이라고 화답했다.

한편 대한미용사회중앙회는 국내 미용산업 발전과 미용인의 권익 향상을 위해 교육·정책 지원 사업을 수행하는 미용단체다.