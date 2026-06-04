"축구하고 타코 먹고"…에버랜드 '풋볼 앤 타코' 이벤트 실시

에버랜드 6월 왓에버 시리즈 '풋볼 앤 타코' 풋볼 트레이닝 캠프 현장. /사진제공=에버랜드

에버랜드는 6월 월간 스페셜 프로젝트 '왓에버 시리즈'의 여섯 번째 테마로 '풋볼 앤 타코' 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다.

왓에버 시리즈는 에버랜드가 매월 새로운 테마를 선정해 고객들에게 이색적인 체험 콘텐츠를 제공하는 프로그램이다. 6월에는 축구와 멕시칸 음식을 결합한 콘텐츠를 마련해 가족 단위 방문객과 축구 팬들을 겨냥했다.

에버랜드는 알파인빌리지 앞 축제콘텐츠존에 '풋볼 트레이닝 캠프'를 조성했다. 방문객들은 공격수, 골키퍼, 미드필더 등 축구 포지션을 활용한 다양한 미션 게임에 참여하며 점수를 획득할 수 있다.

실제 축구 기술을 배울 수 있는 체험 프로그램도 운영된다. 프리스타일 축구 전문 크루 '라이캣 크루' 소속 이현용·박진석 프리스타일러가 초등학생을 대상으로 기술을 지도하는 프로그램이 매주 금요일과 토요일 진행된다. 매주 수요일부터 일요일까지는 고객 참여형 레크리에이션 프로그램인 '코치와 함께하는 고강도 훈련'도 열린다.

에버랜드 관계자는 "축구를 테마로 고객들이 직접 뛰고 먹고 응원하며 즐길 수 있는 콘텐츠를 준비했다"며 "에버랜드에서 축구의 활기찬 에너지와 멕시칸 푸드를 함께 경험해 보길 바란다"고 말했다.