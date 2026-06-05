환경의 날 맞이 '한강대청소'…서울시, '그린 한강' 진행

서울시는 환경의 날(6월 5일)을 맞아 광나루 자전거공원에서 시민 참여형 환경 축제인 '우리동네 한강공원 가꾸기: GREEN 한강'을 개최한다고 5일 밝혔다. /사진제공=서울시

서울시는 환경의 날(6월 5일)을 맞아 광나루 자전거공원에서 시민 참여형 환경 축제인 '우리동네 한강공원 가꾸기: 그린(GREEN) 한강'을 개최한다고 5일 밝혔다.

우리동네 한강공원 가꾸기는 시민들이 직접 참여하는 쓰레기 줍기(플로깅) 등 지역 환경 활동 위주의 시민 주도형 사업이다. 이번에 개최하는 '그린 한강'은 일상적 환경 가꾸기 활동을 축제 형태로 확장한 것이다.

환경의 날인 이날 오전 11시부터는 반포한강공원 수변무대 일대에서 '한강 쓰레기 대청소'를 먼저 진행한다. 대청소에는 한국구조연합회 등에서 총 200명의 자원봉사자가 참여한다. 이어 6일 광나루 자전거공원에서 열리는 '그린 한강' 축제는 시민들이 환경보호의 가치를 쉽고 재미있게 체험할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램으로 구성됐다. 환경을 사랑하고 관심 있는 시민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 참여 방법은 사전 신청 및 당일 현장 접수를 통해 선착순으로 진행되며, 프로그램 특성상 재료 소진 시 조기 마감될 수 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "미래한강본부는 앞으로도 주민이 주도하는 환경 활동을 통해 한강공원이 일상 속 자원봉사와 시민 참여의 장으로 자리매김할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.