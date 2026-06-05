가덕도신공항건설공단 신입·경력직 38명 채용

가덕도신공항 조감도./제공=가덕도신공항

가덕도신공항건설공단이 13개 분야에서 신입직 11명과 경력직 27명 등 38명을 채용한다고 5일 밝혔다

채용 분야 및 인원은 △행정 1급 1명·5급갑 1명·5급을 4명 등 6명 △행정(노무·보수·조직·인사) 3급을 2명·4급을 1명 등 3명 △행정(언론) 3급을 1명 △행정(홍보) 4급을 1명 △재무(계약) 3급을 2명 △산업안전 3급을 1명 △산업보건 5급갑 1명 △전산 3급을 1명·5급갑 1명 등 2명 △토목 2급 1명·3급을 4명·4급을 3명·5급갑 2명·5급을 5명 등 15명 △건축 3급을 1명·4급을 1명·5급을 1명 등 3명 △통신 4급을 1명 △항행 2급 1명 △전기 5급을 1명이다.

지원서는 오는 22일 오후 2시까지 온라인으로 접수하며 서류·면접 등 전형을 거쳐 9월30일 합격자를 발표하고 10월 임용할 계획이다.

이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장은 "본격적인 건설 단계에 맞춰 분야별 전문 인력을 확충할 것"이라며 "가덕도신공항의 미래를 함께 열어 갈 인재의 많은 지원을 바란다"고 말했다.