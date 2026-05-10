전재수, '부산판 소확행' 공약 발표..."지하철 전 역사에 온수 제공"

[부산=뉴시스] 하경민 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 9일 부산 부산진구의 한 건물에서 열린 선거사무소 개소식에 참석, 지지자들에게 인사하고 있다. 2026.05.09. [email protected] /사진=하경민

전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 지하철 화장실 온수 공급과 전세 사기 인공지능(AI) 안전망 구축 등 부산판 소확행(소소하지만 확실한 행복) 공약을 발표했다.

전 후보는 10일 보도자료를 통해 '속전속결 공약' 6종을 공개하며 "시장이 된다면 취임 즉시 부산시민의 하루하루를 바꾸는 과제부터 우선 시행하겠다"고 밝혔다. 속전속결 공약은 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 구성됐다.

주요 내용은 △부산 도시철도 전 역사 화장실 온수 설치 △부산형 전세 사기 AI 안전망 구축 △고휘도 우천형 차선 교체 △AI 기반 횡단보도 보행 시간 자동 연장 시스템 확대 △부산형 아이 토반(AI 기반 신호체계) 구축 △스마트 택시 미터기 지원 사업 등이다.

전 후보는 "부산 지하철은 하루 평균 100만 명 이상이 이용하지만, 화장실 대부분이 냉수만 공급돼 시민 불편 민원이 이어지고 있다"며 부산 도시철도 1~4호선 114개 역사 화장실에 온수 공급 시설을 설치하겠다고 밝혔다.

전세 사기 대응을 위한 AI 기반 안전망도 구축한다. AI 기반 위험 분석 시스템을 통해 깡통전세·이상 거래 징후 등을 조기에 감지하고 청년·신혼부부 등이 계약 전 위험 여부를 확인할 수 있도록 지원하겠단 구상이다.

비 오는 밤에도 차선이 잘 보이도록 도로 차선을 고휘도 우천형 차선으로 교체하고 사고 위험이 높은 횡단보도에는 AI 기반 보행 시간 자동 연장 시스템을 확대 설치하기로 했다. 실시간 교통량 데이터를 기반으로 AI가 신호 주기를 자동 조정해 출퇴근 정체를 줄이는 '부산형 아이 토반' 구축 계획도 공개했다.

또 택시 뒷좌석 태블릿PC를 활용한 키오스크형 스마트 미터기 설치 지원 사업도 추진하겠다고 밝혔다. 승객이 직접 결제와 경로 설정을 할 수 있도록 하고 AI 통역 기능도 탑재해 외국인 관광객 편의성을 높이겠다는 계획이다.