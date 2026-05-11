吳 측 "鄭, 사실 왜곡 그만…'용산 6000세대', 학교 부지 협의하며 계획"

(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 10일 오전 서울 종로구 선거사무소에서 진행된 ‘서울 교통 대전환’ 공약 발표 기자회견에서 교통분야 공약을 설명하고 있다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 '서울시가 학교 부지도 준비하지 않고 용산국제업무지구 6000세대 주택 공급 계획을 세웠다'는 취지의 정 후보 발언에 대해 "명백한 사실 왜곡"이라고 반박했다.

오 후보 캠프 호준석 대변인은 11일 언론에 배포한 논평을 통해 "정 후보가 연일 무능과 무대안, 무책임을 넘어 사실 왜곡과 거짓 선동까지 이어가는 전혀 준비되지 않은 후보라는 점을 드러내고 있다"며 이같이 밝혔다.

호 대변인은 "정 후보는 라디오 인터뷰에서 용산국제업무지구 6000세대 주택 공급 계획에 대해 '서울시가 학교 부지도 잡아놓지 않았다' '그래 놓고 정부 탓을 한다'는 취지의 주장을 했다"며 "거짓 프레임을 씌운 것"이라고 했다.

이어 "서울시는 6000가구 공급을 추진하며 교육청과 학교 증축이 협의가 이뤄지고 있었다"며 "교육, 생활 인프라 수용 가능성을 검토하며 공급 계획을 마련해온 것"이라고 했다.

그러면서 "정 후보는 마치 서울시가 아무런 학교 대책도 없이 무책임하게 사업을 추진한 것처럼 시민들을 속이려 한다"며 "진짜 문제는 이재명정권이 아무 현실적 대안도 없이 용산국제업무지구 공급 물량을 1만 세대로 무리하게 확대하려 하면서 시작됐다"고 했다.

또 "멀쩡히 준비돼 있던 6000세대 계획을 흔들고, 용산을 사실상 '닭장 주거단지'처럼 만들려 하니 학교 부지 문제가 본격적으로 불거진 것"이라며 "정 후보가 오 시장과의 양자 토론을 회피하는 이유도 이해가 된다"고 했다.

(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 10일 오전 서울 종로구 선거사무소에서 진행된 ‘서울 교통 대전환’ 공약 발표 기자회견에서 교통분야 공약을 설명하고 있다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자

박용찬 대변인도 논평을 통해 "정 후보의 부동산 무지성이 또다시 도마 위에 오르고 있다"며 "오전 라디오 방송에 출연한 정 후보는 서울의 전·월세 대란 대응책을 묻는 앵커 질문에 '국토부와 협의하겠다' '부동산원과 상의하겠다'는 추상적이고 초보적인 답변만을 되풀이했다"고 밝혔다.

박 대변인은 "앵커마저도 '너무 원론적인 말씀만 해주신다'며 답답한 심경을 감추지 못했다"며 "지금 서울은 '부동산 지옥'이라고 해도 과언이 아니다. 강북 지역 월세도 300만원을 넘어섰다. 전세는 완전 씨가 말라 매물이 나오면 줄 서서 대기할 정도"라고 했다.

이어 "정 후보는 용산국제업무지구에 대한 정책 공약 브리핑도 본인이 직접 하지 못하고 전문가에데 떠맡겼다"며 "'일잘러'인 줄 알았더니 '일잘러 호소인'이라는 비판도 결코 과하지 않다. 수도 서울의 최대 이슈인 부동산 지옥에 대한 해법을 제시하지 못하는 서울시장 후보에게 서울을 맡길 수 없다"고 덧붙였다.

정 후보는 이날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼' 인터뷰에서 최근 서울 집값 상승세와 전월세난 심화 우려에 대해 "부동산 문제는 세제와 관련된 부분은 정부의 일이고 공급은 지방정부의 일"이라며 "부동산원 데이터와 국토부 자료를 바탕으로 긴밀히 협의하면서 문제를 풀어가야 한다"고 밝혔다.

용산국제업무지구와 관련해 "이 사업 공동시행자는 코레일과 SH다. 정부 측에서 1만 세대를 하겠다고 하는데 서울시가 사사건건 반대를 하면 일이 돌아가겠나"라며 "정부에서 1만 세대 계획이 있고, 서울시에서 6000세대 계획하다가 8000세대로 올리지 않았나. 서울시와 코레일이 합의를 해서 진행해야 하는데 왜 사사건건 싸우기만 하나"라고 했다.