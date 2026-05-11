장동혁, 김상욱에 "배에 불지르고 혼자 도망…배신 대가 보여줘야"

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

장동혁 국민의힘 대표가 11일 울산을 찾아 김두겸 국민의힘 울산시장 후보와 김태규 울산 남갑 국회의원 후보 지원 사격에 나섰다.

장 대표는 이날 오후 국민의힘 울산시당을 찾아 "이번 지방선거는 울산을 지키고 대한민국을 지키는 전쟁"이라고 말했다. 그러면서 "울산은 새로운 미래 산업을 찾아 그려가야 하는 중요한 시점에 있다"며 "울산의 심장이 멈추고 약해지면, 대한민국 경제와 심장도 멈추고 약해진다"고 했다.

장 대표는 "김두겸 울산시장 후보는 아무리 어려워도 국민의힘을 꿋꿋하게 지키며 울산을 지켜왔다"며 "김태규 울산 남갑 후보도 이제 국회로 와 무도한 더불어민주당 이재명 정권과 싸워야 한다"고 강조했다. 특히 탈당 후 더불어민주당으로 간 김상욱 민주당 울산시장 후보를 향해 "바람 불고 파도가 세게 친다고 함께 타고 있던 배에 불 지르고 혼자 구명보트 타고 도망간 사람"이라고 비판했다.

장 대표는 "그런 사람이 울산 시민을 책임질 수 있겠냐"며 "이번에 국민의힘이 확실하게 승리해 함께 있던 동지들을 버리고 자신을 뽑아준 시민들을 배신한 대가가 어떤 것인지 반드시 표로 보여주시기를 바란다"고 목소리를 높였다.

장 대표는 "대통령도 죄를 지으면 감옥 가자고 했던 게 바로 이재명 대통령"이라며 "본인이 뱉어놓은 말을 지킬 때가 됐다. 이재명 재판이 재개되고 감옥에 가게 하려면 울산에서 여러분이 반드시 (국민의힘) 승리를 만들어주셔야 한다"고 했다. 그러면서 "국민을 무시하고 헌법을 짓밟는 세력, 대한민국 뿌리부터 망가뜨리는 세력을 이번 지선에서 반드시 심판해달라"며 "울산이 승리해야 대한민국 경제가 살아나고 대한민국 자유민주주의와 법치를 지켜낼 수 있다"고 했다.