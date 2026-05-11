글자크기

靑 '나무호 피격'에 "용납 안돼, 강력 규탄…추가조사로 공격주체 식별"

 >  the300

靑 '나무호 피격'에 "용납 안돼, 강력 규탄…추가조사로 공격주체 식별"

이원광 기자, 김성은 기자
2026.05.11 16:09

[the300]

(서울=뉴스1) 이재명 기자 = 위성락 국가안보실장이 11일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이재명 기자
(서울=뉴스1) 이재명 기자 = 위성락 국가안보실장이 11일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이재명 기자

청와대가 HMM 나무호의 피격 사태와 관련해 "민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다"며 "강력히 규탄한다"고 밝혔다. 공격 주체는 추후 조사를 통해 특정하고 조사 결과에 따라 추가 조치에 나서겠다고 했다.

위성락 청와대 국가안보실장은 11일 청와대 춘추관에서 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

위 실장은 "미상의 비행체 2기가 나무호 선미 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했다"며 "타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생했다"고 밝혔다. 정부 합동조사단은 나무호가 두바이항으로 들어온 지난 8일부터 현장조사에 착수한 바 있다.

이어 "해수면보다 1~1.5m 상단 부분에 파손이 있었다"며 "폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 반구형 관통 형상 부위를 고려할 때 기뢰 및 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다"고 했다.

공격 주체에 대해선 예단하지 않고 추가 조사를 통해 밝힌다는 입장을 나타냈다. 위 실장은 "보다 정확한 비행체 관련 정보에 대해서는 추가적인 조사가 필요한 상황"이라며 "추가 조사를 통해 공격의 주체와 정확한 기종, 물리적 크기를 식별하고자 한다"고 말했다.

위 실장은 또 "이러한 사건이 재발하지 않도록 유관국들과도 지속적으로 소통하고 인근 해협에 위치한 우리의 모든 선원 및 선박의 안전을 강화하기 위한 노력도 배가할 것"이라고 밝혔다.

이어 "우리를 포함한 모든 선박의 안전 보장 및 자유로운 통항을 위해 국제사회의 관련 노력에 지속적으로 동참해 나갈 것"이라고 했다.

한편 지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중이던 나무호의 기관실에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 당시 한국인 선원 6명을 포함해 총 24명이 나무호에 있었으나 인명 피해는 없었다.

(서울=뉴스1) = 정부는 4일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에서 HMM 소속 화물선 ‘나무호’에서 폭발과 화재가 발생했으며 미상 비행체의 타격에서 일어났다고 밝혔다. 미국 측은 이란 공격 가능성을 제기했지만, 이란 정부는 개입 의혹을 부인했고 한국 정부는 정확한 원인을 조사 중이다. 사진은 미상 비행체의 타격으로 피해 입은 선박 외부의 모습. (외교부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)
(서울=뉴스1) = 정부는 4일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에서 HMM 소속 화물선 ‘나무호’에서 폭발과 화재가 발생했으며 미상 비행체의 타격에서 일어났다고 밝혔다. 미국 측은 이란 공격 가능성을 제기했지만, 이란 정부는 개입 의혹을 부인했고 한국 정부는 정확한 원인을 조사 중이다. 사진은 미상 비행체의 타격으로 피해 입은 선박 외부의 모습. (외교부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

기자 프로필 이미지

이원광 기자

'빛과 빛 사이의 어둠을 보라'

기자 프로필 이미지

김성은 기자

안녕하세요! 머니투데이 김성은 기자입니다.

공유