정희용 "고용 최악인데 대책이 '세금알바'뿐…청년정책 실패 심판해야"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 13일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 경과 보고를 하고 있다. (공동취재) 2026.5.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

정희용 국민의힘 중앙선거대책위원회 선거대책본부장이 "6·3 지방선거는 실패한 청년 정책을 심판하는 선거가 돼야한다"고 강조했다.

정 본부장은 14일 SNS(소셜미디어)에 "청년 고용은 최악인데, 정부 대책은 '세금 알바'뿐"이라며 이같이 밝혔다.

정 본부장은 "지난 13일 국가데이터처가 발표한 '4월 고용동향'에 따르면, 15~29세 청년 고용률은 43.7%로 코로나19 팬데믹이 한창이던 2021년 이후 4월 기준 가장 낮은 수준을 기록했다"며 "고용 한파는 30대까지 번지고 있다. 30대 실업률은 3.3%로, 4월 기준 2021년 이후 5년 만에 가장 높은 수치를 나타냈다"고 했다.

그러면서 "이 같은 상황을 의식한 듯 정부는 같은 날 '관계부처 합동 일자리전담반 회의'를 열고, "'청년뉴딜 등 추경 사업이 본격화되면 고용지표가 개선될 것'이라고 밝혔다"고 했다.

정 본부장은 "정부가 내세우는 '청년 뉴딜'의 실상을 들여다보면, 국세 체납 실태 조사원 9500명, 농지 투기 전수조사 인력 4000명 등 대부분 '한시적 공공 일자리'에 불과하다"고 지적했다.

이어 "청년들이 바라는 것은 통계 숫자를 꾸미기 위한 '세금 알바'가 아니다"라며 "미래를 설계할 수 있는 안정적이고 지속 가능한 민간 일자리"라고 강조했다.

정 본부장은 "정부가 해야 할 일은 단기 아르바이트를 양산해 고용지표를 포장하는 것이 아니라, 기업이 투자하고 채용할 수 있도록 경제 활력을 되살리는 것"이라며 "청년의 삶을 숫자로 소비하고, 세금 일자리로 위기를 가리려는 정책에 분명한 경고를 보내달라"고 했다.