前양천구청장 비서실장 "내가 폭행 주도…정원오, 수습하다 휘말려"

[서울=뉴시스] 박주성 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 초청 편집인협회 포럼에서 참석자들의 질의에 답하고 있다. 2026.05.14. [email protected] /사진=

정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 폭행사건에 대한 진실 공방이 이어지는 가운데 사건 당사자인 김석영 전 양천구청장 비서실장이 "당시 벌어진 사건의 모든 단초는 전적으로 저에게 있다"고 밝혔다.

정 후보 측은 14일 주진우 국민의힘 의원이 공개한 '5·18광주민주화운동으로 언쟁한 기억이 없다'는 피해자 녹취에 반박하며 이같은 내용의 김 전 비서실장 메시지를 공개했다.

김 전 실장은 메시지에서 "김재섭 의원과 주진우 의원이 양천구의원의 일방적인 말을 인용하며 제기한 의혹은 사실이 아니"라며 "그날의 자리를 마련한 것도 저였고 당시 6·27 선거와 5·18 광주민주화운동을 둘러싼 격렬한 정치적 논쟁 끝에 감정을 다스리지 못하고 폭행을 주도한 것 역시 저였다"고 말했다.

그는 "이 사실은 당시 현장에 함께 있었던 (야당 인사) 이 모 비서관 또한 명백히 알고 있는 진실"이라며 "오히려 정원오는 그 자리에서 상황을 수습하려다 사건에 휘말린 것이다. 사건 직후 경찰 조서를 받을 때도 저는 제가 주된 잘못을 저질렀다는 취지로 진술했다"고 설명했다.

이어 "1995년 양천구에서 벌어진 폭행 사건이 다시 회자된다면 제가 직접 나서서 진실을 말하기로 결심한 바 있다"며 "이 이 자리를 빌려 이렇게 당시 상황을 밝힌다"고 전했다.

정 후보 측은 "김 전 실장 증언에 따르면 당시 사건이 김 전 실장과 이 전 비서관 간의 6·27 지방선거와 5·18 민주화운동 관련 견해 차이로 인한 다툼이었다는 것이 명확하게 드러난다"며 "주 의원은 피해자의 변조된 음성 녹음 뒤에 숨지 말고 당당하게 피해자가 누구인지 밝혀달라"고 촉구했다.

그러면서 "사실관계가 판결문과 당시 언론보도에 밝혀져 있는데 왜 당시 민주자유당 측 인사인 한 구의원의 발언(구의회 속기록)만 반복해 언급하는지 저의가 의심스럽다"며 "더 이상 네거티브하지 말고 정책으로 당당하게 승부하라"고 덧붙였다.