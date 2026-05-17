국민의힘, 민주당 성평등위 맞고발…"정원오 검증 입틀막 시도"

[서울=뉴시스] 김금보 기자 = 주진우 국민의힘 '이재명 공소취소 저지 특별위원회' 위원장이 14일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 주 의원은 기자회견을 통해 서영교 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 국정조사 특별위원회' 위원장과 이재명 대통령 변호인 출신인 양부남, 이건태, 김동아 의원을 무고 혐의로 고발할 뜻을 밝혔다. 이어 정원오 서울시장 후보 폭행 전과 관련 피해자 육성 녹음을 공개하고 설명했다. 2026.05.14. [email protected] /사진=김금보

국민의힘이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 과거 폭행 사건과 관련해 민주당 의원들을 무고죄로 맞고발했다.

국민의힘 중앙선거대책위원회 산하 '이재명 공소취소 특검법 저지특별위원회' 위원장인 주진우 의원은 17일 "서영교·이주희·김남희 민주당 의원을 무고죄로 맞고발한다"고 밝혔다.

앞서 국민의힘은 지난 15일 국회 성평등가족위원회 전체회의를 열고 정 후보의 과거 폭행 사건 의혹에 대한 긴급현안질의를 실시했다. 그러자 서영교 의원 등 민주당 소속 성평등위 위원들은 불참한 뒤 이인선·조은희·서명옥·이달희·한지아 국민의힘 의원을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다. 이들은 기자회견에서 "30년 전 사건을 왜곡해 정 후보에게 허위 사실과 극단적 프레임까지 덧씌우는 무책임한 정치공세를 벌였다"고 비판했다.

주 의원은 이에 대해 "정 후보의 주취 폭력에 시민들이 분노하는 것은 5·18을 팔아 피해자에게 책임을 미뤘기 때문"이라며 "구의회 속기록에 나오는 '정원오가 술집 여종업원에 외박을 강요한 부분'은 명확히 짚고 가야 한다"고 했다.

이어 "주취 폭력 피해자는 5·18 관련 논쟁은 없었다는 취지로 이미 증언했다. 외박 강요는 성매매 시도나 마찬가지"라며 "그렇기에 성평등가족위 국민의힘 의원들이 긴급 현안 질의를 연 것"이라고 설명했다.

주 의원은 "(민주당의 고발은) 정 후보 검증을 막고 형사고발로써 '입틀막'하려는 시도"라며 "정원오 후보는 5·18 토론과 추모를 술집에서 하나. 먼저 민주당이 고발했으니, 증거관계를 정확히 따질 수 있게 됐다"고 밝혔다.

최보윤 중앙선대위 공보단장도 이날 논평을 통해 "정 후보는 폭행 전과를 반성한 것이 아니라, 5·18 민주화운동의 이름을 빌려 자신의 과거를 정치적 서사로 세탁해 온 것인가"라며 "서울 시민들은 '폭행 전과 세탁 의혹'으로 얼룩진 정 후보와, 검증 없이 그를 선택하고 비호한 이재명 대통령을 이번 투표를 통해 엄중히 심판할 것"이라고 했다.