與 "국민의힘에 가로막힌 5·18 헌법전문 수록 완수하겠다"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 더불어민주당 선거대책위원회 공보단장을 맡고 있는 강준현 수석대변인이 17일 서울 여의도 국회 소통관에서 정청래 대표에 대한 집단적인 테러 모의 관련 기자회견을 하고 있다. 강 대변인은 정 대표에 대한 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보를 접수하고 당 차원에서 경찰에 수사 의뢰와 신변 보호를 요청했다고 밝혔다. 2026.5.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

더불어민주당이 국민의힘 반대로 무산된 개헌안과 관련해 5·18광주민주화운동 정신의 헌법전문 수록을 완수하겠다고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 18일 서면브리핑에서 "5·18 항쟁의 역사가 우리에게 남기는 의미는 너무나도 뚜렷하다. 국민의 권리와 자유를 총칼로 말살하는 불의에 맞선 저항정신을 기억하며 앞으로도 대한민국의 민주주의와 헌정질서를 수호해야 한다는 사명감을 새기는 것"이라고 밝혔다.

그는 "5·18 정신을 잊지 않고 있었기에 윤석열의 내란을 제압하고 파면할 수 있었다"며 "주권자 국민으로부터 위임받은 권한을 소중하게 여기며 국민을 위한 국정으로 보답하는 이재명 정부의 탄생 역시 5·18이 남긴 교훈을 실천한 결과"라고 말했다.

이어 "그러나 여전히 우리는 도전에 직면해 있다. 내란수괴 윤석열은 아직도 반성의 기미가 없으며 국민의힘은 이번 지방선거에서 사실상 윤어게인 정당임을 선언했다"며 "내란 세력을 철저하게 단죄하고 이들의 만행을 역사에 분명히 기록해야 한다"고 강조했다.

강 수석대변인은 "헌법전문에 5·18 정신을 수록하는 과업도 국민의힘에 의해 가로막혔다. 심지어 국민의힘은 5·18과 민주항쟁의 결과로 얻은 우리의 민주적 선거제도를 이번 개헌의 방해 구실로 악용했다"며 "이들이 저지른 역설은 국민의 준엄한 심판을 받아 마땅한 일"이라고 질타했다.

또한 "아직도 5·18의 진실을 왜곡하는 세력의 망동 또한 잔존하고 있다"며 "거룩한 희생의 역사를 정면으로 부정하는 행위는 결코 용납해선 안 된다"고 말했다.

그러면서 "민주당과 이재명 정부는 국민과 함께 다시금 광주 영령의 명복과 영면을 빌며 5·18 헌법전문 수록 등 우리 세대의 과업을 충실히 수행하겠다"고 덧붙였다.