정원오 "세금으로 집값잡기 단호히 반대…1주택자 권리 보호해야"

[서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 서울 양천구 목동 6단지를 찾아 아파트를 둘러보고 있다. 2026.05.19. [email protected] /사진=정병혁

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 지방선거 이후 예상되는 부동산 정책과 관련해 "세금으로 집값을 잡으려는 것에는 단호하게 반대한다"고 밝혔다.

정 후보는 19일 한국방송기자클럽 초청토론회에서 "이재명 정부와 민주당의 생각은 같다. 세금을 가지고 집값 잡을 생각이 없다"며 이같이 말했다.

그는 또 "1가구 1주택자에 대해 투기 목적이 아닌 이상 현행 권리가 보호돼야 한다고 일관적으로 주장해왔다"며 "앞으로도 세금 논쟁이 진행된다면 시민 입장에서 권리 보호를 위해 앞장 설 생각"이라고 강조했다.

지방선거 이후 예상되는 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제) 축소, 보유세 인상 등에 대해 부정적 입장을 갖고 있냐는 질문에는 "시민들의 기본 상식이 있을 것"이라며 "그 선에서 할 것"이라고 답했다.

정 후보는 최근 발표한 1주택 은퇴세대 재산세 감면 공약이 형평성에 어긋난다는 지적에는 "공시가격 인상으로 재산세가 많이 오를 것으로 예상된다"며 "소득이 없는 은퇴자들의 경우 수입지출 구조가 정해져 있기 때문에 지출이 늘어나면 많은 애로를 갖게 된다. 그 부분에 대한 해결책을 드리고자 하는 마음에서 (추진)한 것"이라고 말했다.

세수 감소로 인한 서울시 재정 건정성 우려에는 "인상분에 대한 감면이기 때문에 큰 문제는 없을 것"이라며 "서울시와 각 자치구가 함께 나눠 갖는 부담"이라고 설명했다.