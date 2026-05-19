李대통령, 日 다카이치와 확대회담…"어느 때보다 우방국 협력 필요"

(안동=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동의 한 호텔에서 열린 한일 확대 정상회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(안동=뉴스1) 허경 기자

이재명 대통령이 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 만나 "국제 정세에 폭풍우가 몰아치고 있다"며 "그 어느 때보다 우방국 간의 협력과 소통이 필요한 때"라고 밝혔다.

이 대통령은 19일 경북 안동 한 호텔에서 열린 다카이치 총리와 확대회담에서 "국제정세의 어려움을 함께 헤쳐나가는 모습을 통해 양국이 서로에게 얼마나 중요한 협력 파트너인지 실감하고 있다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "호르무즈 해협의 안전과 항행의 자유를 위해 두 나라는 영국과 프랑스가 주도하는 '호르무즈 해협 이니셔티브'와 국제사회의 각종 결의들에 함께 참여했다"며 "다카이치 총리가 주도한 '아시아 탄소 중립 공동체 플러스 정상회의'에는 김민석 국무총리가 참여해 공조를 이어갔다"고 밝혔다.

특히 "중동에서 발이 묶인 국민들의 안전한 귀국을 위해 서로의 비행기 좌석을 내주기도 했다"며 "여러 가지 어려운 상황에서도 양국의 굳건한 우정은 더욱 빛나고 발전하고 있다"고 했다.

이 대통령은 "불과 4개월만에 다카이치 총리와 제가 서로의 고향을 방문하게 됐다"며 "이는 한일관계 역사상 최초일 뿐만 아니라 외국에서도 비슷한 사례를 찾기 어렵다"고 강조했다. 앞서 이 대통령은 지난 1월 13~14일 다카이치 총리의 고향인 나라현을 방문했다.

이 대통령은 아울러 "지난해 10월 다카이치 총리 취임 후 벌써 4번째 만난다"며 "그야말로 셔틀외교의 진면목을 보여준 것"이라고 평가했다. 이어 "이처럼 전례나 관행에 얽매이지 않고 서로에 대한 이해와 교감의 폭을 넓혀나가면 실용적이면서도 획기적인 협력 방안을 마련할 수 있을 것"이라고 했다.

이 대통령은 "올해 1월 정상회담에서의 약속대로 한일 관계는 미래를 향해 숨 가쁘게 전진하고 있다"며 "각 부처 장·차관들을 비롯한 정부 인사들이 다양한 분야에서 서로를 방문하며 양국 간 협력을 이어간다"고 말했다.

이 대통령은 그러면서 △지난 3월 한일 공급망 파트너십 체결 △온라인 스캠(사기) 범죄 대응 협력을 위한 양국 경찰청 간 MOU(양해각서) 체결 △조세이 탄광 DNA(유전자) 감정에 대한 실무협의 진행 △공통 사회문제 협의체 운영 등 양국 협력의 성과를 거론했다.

이 대통령은 "한일관계의 새로운 60년 첫해에 열리는 오늘 회담이 한일관계를 한 단계 더 도약시키는 한 걸음이 되길 기대한다"고 했다.

다카이치 총리도 "중동정세를 비롯해 국제사회는 대단히 어려운 시기를 맞이하고 있다"며 "이 대통령과 저의 리더십을 통해 양호한 양국관계의 기조를 꾸준히 발전시켜 양국이 인도·태평양 지역의 안정화에 있어 중추적 역할을 해나가는 것이 매우 중요하다"고 말했다.