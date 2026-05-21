박민식, 노모 손으로 삭발 "한동훈, 보수의 배신자…단일화 결코 없다"

(부산=뉴스1) 손승환 = 박민식 국민의힘 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 열린 출정식에서 삭발을 하고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 손승환

박민식 국민의힘 부산 북갑 국회의원 후보가 6·3 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날 삭발을 하며 완주 의지를 강조했다. 박 후보는 "(한동훈 무소속 후보와) 단일화는 결단코 없다"며 "한 후보는 보수를 모욕하고 당을 사분오열로 추락시킨 잔인한 배신자"라고 목소리를 높였다.

박 후보는 21일 오후 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 선거 운동 출정식을 열고 삭발식을 진행했다. 박 후보의 어머니가 직접 이발기를 들고 박 후보 머리카락을 밀었다

박 후보는 삭발 직전 마이크를 잡고 "싸구려 동정표를 얻기 위하는 것이 아니라 북구의 자존심을 지키겠다는 결사 항전의 태도"라며 "보수와 국민의힘을 낙동강 전선에서 반드시 탈환하겠다는 각오를 다지기 위해 머리를 깎겠다"고 밝혔다. 머리를 다 깎은 박 후보는 어머니 손을 잡고 울먹거리는 모습을 보였다.

유세차에 오른 박 후보는 "제 정치 생명을 건 최후의 출정을 선언한다. 이번 싸움은 오만한 배신의 정치를 끝장내고 위선으로 가득 찬 하정우 민주당 후보와 이재명 정부를 꺾기 위한 사투"라고 강조했다.

박 후보는 "잘못을 아는 자의 처절한 반성 위에서만 허락되는 주민들의 위대한 용서만이 우리 보수가 다시 일어설 수 있는 유일한 출발점임을 북구에서 배웠다"며 "제 묘비명은 '북구사람 박민식' 한 줄로 충분하다. 단일화는 없고 끝까지 가서 반드시 이긴다"고 했다.

[부산=뉴시스] 김진아 기자 = 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거의 공식 선거운동이 시작된 21일 박민식 국민의힘 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 부산 북구 구포시장 앞에서 열린 출정식에서 삭발을 한 뒤 자신의 어머니를 안고 있다. 2026.05.21. [email protected] /사진=김진아

박 후보는 "오늘 삭발은 91세 노모 앞에서 자식이 머리를 밀지언정 배신과 약탈, 기생의 정치가 우리 북구에 발붙이는 일은 결코 용납하지 않겠다는 결사의 의지"라며 "그것이 곧 우리 북구를 민주당 하정우 후보와 이재명 정부에게 넘겨주지 않는 유일한 길"이라고 했다.

그러면서 "지금 북구에 느닷없이 날아와 주인 노릇을 하려는 침입자가 누구냐. 이명박 대통령을 구속시키고, 박근혜 대통령을 사법의 칼날 앞에 세우고, 윤석열 대통령에 등을 돌려 정권을 무너뜨린 잔인한 배신자 아니냐"며 한 후보를 겨냥했다.

박 후보는 한 후보를 향해 "보수 진영의 대통령 셋만 사지로 몰아넣은 것이 아니다. 지난 22대 총선에서는 대통령 탓, 남 탓만 일삼으며 당과 동지들을 대패로 몰아넣은 장본인"이라며 "배신의 무능과 무책임으로부터 도망치기 위해 동원한 것 바로 당원게시판"이라고 했다.

박 후보는 "(한 후보가) 우리 당원과 보수 지지자들 앞에 무릎 꿇고 용서를 구한 적이 단 한 번이라도 있느냐"며 "계엄사태에선 민주당과 한패가 되어 보수가 무너질 위기 앞에서 비탄에 잠긴 당원들을 범죄자 취급하며, 본인은 구세주인 양 우리 당을 자신의 '전리품'으로 취급했다"고 했다.

이어 "한 후보가 이제는 보수의 본진인 부산과 북구갑으로 날아와 낙동강 방어선 마저 무너뜨리려 한다"며 "한동훈을 용납하는 그 순간, 한동훈식 보수 초토화·북구 약탈·민주당 기생의 길이 완성된다. 그것은 단일화가 아니라 북구를 민주당 하정우와 이재명 정부에게 고스란히 상납하는 자해 행위"라고 했다.

아울러 박 후보는 "한동훈의 약탈과 기생의 정치를 끝장내고, 민주당 하정우와 이재명 정부를 무릎 꿇리겠다"며 "저들이 짓밟은 북구의 자존심을 반드시 되찾겠다"고 했다.