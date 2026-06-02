정청래, 당원에 "李정부 성공 바란다면 기호 1번 투표해 달라" 호소

(영월=뉴스1) 황기선 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 2일 오후 강원 영월군 단종로에서 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(영월=뉴스1) 황기선 기자

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거를 하루 앞두고 당원들에게 "이재명 정부의 성공을 바란다면 기호 1번에 투표해 달라"고 호소했다.

민주당은 2일 공지를 통해 정 대표가 "이번 6·3 지방선거는 12·3 비상계엄 내란을 심판하고 대한민국 국가 정상화로 일 잘하는 이재명 대통령과 함께 할 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거"라며 당원들의 투표를 독려했다고 밝혔다.

그는 "이재명 정부 출범 1년, 대한민국은 눈부시게 발전하고 있다. 경제와 민생이 활력을 되찾고 있고 한반도 평화와 실용 외교의 길도 활짝 열렸다"며 "그러나 지금 이 순간에도 '윤어게인'을 외치는 내란 세력이 여전히 준동하고 국정농단과 부정부패로 얼룩진 구태 세력이 이재명 정부를 흔들고 있다"고 말했다.

정 대표는 "이번 선거로 역사를 거꾸로 돌리려는 반헌법, 반민주 세력을 심판하고 잘하는 이재명 정부에 확실하게 힘을 실어줘야 한다"며 "기호 1번 민주당 후보들을 뽑아야 이재명 정부와 손발 맞춰 일할 수 있다"고 단결을 호소했다.

이어 "이재명 정부는 이제 시작"이라며 "여러분의 투표가 대한민국의 미래를 결정한다. 앞으로의 4년을 위해 소중한 한 표를 꼭 행사해달라"고 덧붙였다.