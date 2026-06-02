李대통령, 아프리카 19개국 장관 접견 "매우 동경, 함께 하고 싶다"

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령이 2일 청와대에서 2026 한-아프리카 외교장관회의 참석 수석대표들과 인사하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.06.02. [email protected] /사진=최동준

이재명 대통령이 아프리카 19개국 외교장관들과 만나 "제가 (대통령에) 취임한 이후에 대한민국 정부가 아프리카 여러 나라들에 대해 각별한 관심을 갖고 있다는 점을 꼭 말씀드리고 싶다"고 말했다.

이 대통령은 2일 청와대 인왕실에서 진행된 아프리카 국가 외교장관들과의 단체 접견에서 "아프리카는 발전 가능성 측면에서 많은 잠재력을 가진 대륙인데 한국 정부가 그간 이 점에 충분히 집중하지 못했던 아쉬움이 있다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "안타깝게도 아프리카 각국의 외교장관들을 대한민국에 초청한 것도 이번이 처음이라고 들었다"며 "앞으로 여러분들을 공식적으로 만나게 될 일이 많이 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 "대한민국도 2차대전 후 식민지에서 해방된 나라이고 어려운 과정을 거쳐 지금 이 자리까지 왔다"며 "여러분이 속한 국가들과 비슷한 처지에서 (한국이) 조금 빨리 걸어온 것 같다"고 말했다.

이어 "그 경험을 함께 나누고 대한민국이 여러분 국가와 함께할 수 있는 게 어떤 것인지, 지원할 수 있는 게 어떤 것인지를 깊이 있게 논의했으면 좋겠다"며 "아프리카가 대한민국 입장에서 먼 곳이긴 한데 대한민국 국민들은 물론이고 저조차도 아프리카를 매우 동경하고 함께하고 싶다"고 했다.

이 대통령은 "2029년 한국과 아프리카 여러나라들 간 정상회의가 있을텐데 그 후 한-아프리카 정상회의는 정례화되면 좋겠다"며 "외무장관 회의도 수시로 열려서 여러분이 속한 나라들과 대한민국이 가진 문제들에 대해 가능한 부분에서 서로 협력하고 도움이 되는 게 무엇인지 함께 찾아가면 좋겠다"고 말했다.

이날 접견에는 △바드르 압델라티 이집트 외교·국제협력·재외국민장관 △위클리프 무살리아 무다바디 케냐 내각 총괄 겸 외교부장관 △살리모 이스마엘 발라 모잠비크 기획개발부장관 △ 비앙카 오디나카 오두메구-오주쿠 나이지리아 외교부장관 △아흐메드 아타프 알제리 외교부장관 △떼뜨 안또니우 앙골라 외교부장관 △펜요 부딸레 보츠와나 국제관계부장관 △르쥬느 음벨라 음벨라 카메룬 외교부장관 △실비 바이포-테몽 중앙아프리카공화국 외교부장관 △탐보 지나 에스와티니 경제기획개발부장관 △세일 모두 은자이 감비아 외교부장관 △마티아조 네오 모티아네 레소토 공공사업교통부장관 △조지 타파툴라 차폰다 말라위 외교부장관 △올리비에 장 패트릭 은두훈기레헤 르완다 외교·재외동표부장관 △일자 아마두 바스 상투메 프린시페 외교부장관 △제임스 피티야 모건 남수단 외교주장관 △압디살람 압디 알리 소말리아 외교·국제협력부장관 △로베르 뒤세이 토고 외교부장관 △모하메드 알리 나프티 튀니지 외교·이주·재외국민부장관 등 19개국 장관들이 참여했다.

또 △프랑시스카 타초웁 벨로베 아프리카연합(AU) 경제개발·무역·관광·산업·광물국 집행위원 △웸켈레 케베츠웨 메네 아프리카자유무역지대(AfCFTA) 사무총장 △장 카세야 아프리카질병통제예방센터(AfCDC) 사무총장 등 3개 국제기구 인사들도 자리했다.