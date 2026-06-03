'막판 호소' 한병도 "이원택 선택해달라…전북만 생각할 우직한 사람"

이원택 더불어민주당 전북도지사 후보(왼쪽)와 한병도 원내대표가 2일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 질의에 답변을 하고 있다. /사진=뉴스1

6·3 지방선거 및 재보궐선거 본투표를 앞두고 한병도 더불어민주당 원내대표가 "(민주당 전북지사 후보) 이원택을 선택해달라"고 호소했다.

한 원내대표는 전날인 2일 SNS(소셜미디어)에 "선거일을 하루 앞둔 오늘 오전 회의를 마치고 곧장 전북으로 향했다"며 이같이 적었다.

한 원내대표는 "종일 전북 곳곳에서 도민 여러분께 민주당과 이원택 후보 지지를 호소 드렸다"며 "1년 전 이재명 대통령님의 당선을 위해 죽기 살기로 뛰던 기억이 새록새록하다"고 적었다.

한 원내대표는 "6·3 지방선거도 그때만큼이나 간절하고 절박하다"며 "경험을 따져도 실력을 따져도 전북에는 민주당 이원택 후보"라고 강조했다.

한 원내대표는 "청와대에서 새만금 사업을 직접 챙긴 사람도, 새만금 예산 폭거를 막아낸 사람도 이원택"이라며 "민주당 원내대표 한병도가 오랜 시간 곁에서 지켜본 이원택은 오직 전북만 생각하고 도민을 위해 일할 우직한 사람"이라고 소개했다.

한 원내대표는 "전북은 하나로 뭉칠 때 강했고 민주당은 단합할 때 승리했다"며 "민주당은 집권 여당이다. 도지사가 민주당 소속일 때 당ㆍ정ㆍ청의 협력을 더욱 확실하게 이끌어 낼 수 있다"고 적었다.

한 원내대표는 "민주당이 이원택의 보증인이 되겠다"며 "입법이면 입법, 예산이면 예산 확실하게 책임지겠다"고 했다. 이어 "간절한 마음으로 부탁드린다. 전북의 더 큰 미래를 위해 압도적인 지지를 부탁드린다"고 썼다.