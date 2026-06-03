양향자 "많이 부족...추미애, 오직 도민만 바라봐달라"

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 2일 오후 서울 여의도 소통관에서 이재명 정부 반도체 클러스터 수도권 배제 긴급 기자회견을 하기 위해 이동하고 있다. 2026.06.02. [email protected] /사진=김근수

양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 추미애 더불어민주당 후보의 당선 유력 소식이 알려지자 "경기도민의 뜻을 겸허히 받들겠다"고 밝혔다.

양 후보는 3일 SNS(소셜미디어)에 "제가 많이 부족했다"며 "선거 기간 동안 밤낮없이 고생한 캠프 동지들, 든든한 버팀목이 되어주신 국민의힘 당원 동지들, 보이지 않는 곳에서 헌신해 주신 선거운동원 분들께 깊이 감사드린다"고 했다.

이어 "특히 저에게 과분한 사랑과 가르침을 주신 경기도민 여러분, 고개 숙여 진심으로 감사드린다"며 "저를 지지한 여러분은 최선을 다하셨다. 책임은 오직 후보인 저에게 있다"고 썼다.

양 후보는 "오늘 투표로 보여주신 경기도민의 뜻을 겸허히 받아들인다"며 "추 후보께 축하를 전한다. 오직 도민만을 바라보는 경기도정에 매진해 주시기를, 하나 되는 경기도를 위해 노력해 주시기를, 간곡히 부탁드린다"고 했다.

양 후보는 "나의 이번 도전은 여기서 멈추지만, 더 나은 경기도와 더 큰 대한민국을 위해 어느 곳에 있든 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.