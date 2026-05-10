앉아서 '20억' 쥘 기회 놓쳤다?...삼전 팔고 빚내 집 산 직장인 한탄

\코스피가 장중 7000피를 돌파한 지난 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피와 SK하이닉스, 삼성전자 증시가 표시돼 있다. /사진=뉴스1

9개월 전 삼성전자 주식을 전량 매도하고 대출까지 받아 신혼집을 마련한 한 직장인 하소연이 눈길을 끌었다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 '2025년 10월에 집 샀는데, 너무 힘들다 진심'이라는 제목의 글이 올라왔다.

한 회계법인 소속인 글쓴이 A씨는 지난해 10월 신혼집으로 서울 마포 공덕동에 있는 한 아파트를 18억원에 매수했다고 한다.

그는 매수를 위해 마이너스 통장과 부모 도움 등을 받아 9억원을 끌어왔다고 한다. 또 자금 마련을 위해 당시 약 5억원어치 보유하고 있던 삼성전자 주식을 모두 정리했다.

A씨는 "집값은 매수 이후 약 1억원가량 올랐지만 당시 팔았던 삼성전자 주식을 그대로 보유했다면 현재 가치가 20억원에 달한다"며 "가만히 있었으면 빚 없이 20억원을 손에 쥐었을 것"이라고 하소연했다.

기회비용뿐 아니라 과도한 대출로 삶의 질 저하도 토로했다. A씨는 부모에게 빌린 돈을 제외하고 7억원 대출에 대한 원리금으로 매달 약 380만원을 지출하고 있다고 한다.

외벌이로 매달 실수령액 650만원을 받는 A씨는 원리금 상환 후 남는 270만원으로 생활을 이어가고 있다.

그는 "너무 비참하고 화나고 나 자신이 싫다. 죽고 싶은 마음뿐임"이라고 괴로운 심경을 드러냈다.

누리꾼들은 다양한 반응을 보였다. 이들은 "들고 있었으면 5억이 5억5000만원 되었다고 팔았을걸?", "저렇게 돈 벌 기회 날린 게 대한민국에 100만명쯤 될걸", "결과적인 후회. 주식 안 올랐으면 집값 올랐다고 좋아했을 듯" 등 댓글을 남겼다.