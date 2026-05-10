'광주 여고생 살해' 20대, 신상공개 앞서 사이코패스 검사 결과 발표

한밤중 광주 도심에서 흉기를 휘둘러 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생을 다치게 한 혐의(살인 등)를 받는 장모(24)씨가 지난 7일 오전 광주 동구 광주지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. /사진=뉴시스

광주 도심에서 일면식 없는 여고생에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는 20대에 대한 사이코패스 진단 검사 결과가 11일 공개된다.

10일 뉴스1에 따르면 살인·살인미수 혐의로 구속된 장모씨(24)에 대한 사이코패스 진단 검사 결과가 11일 오전 중 발표된다.

경찰은 장씨가 일면식 없는 고등학생을 대상으로 범행을 저지른 점에 주목해 성향과 범행 특성을 파악하기 위해 검사를 실시했다.

검사는 냉담성, 공감 부족, 충동성, 자기중심성 등 반사회적 성향을 20개 항목으로 평가해 점수화하는 방식이다.

총점은 40점 만점이며 국내에서는 보통 25점 이상을 사이코패스 범주로 본다. 다만 장씨 검사 점수는 공개되지 않고 대상 해당 여부만 나올 예정이다.

지난 7일 오전 광주 광산구 월계동 남부대 인근 인도에 흉기피습으로 사망한 10대 여학생을 추모하기 위한 시민들의 발걸음이 이어지고 있다. /사진=뉴스1

경찰은 장씨 휴대전화 전자 감식을 마치고 범행 전후 검색 기록 등에 대한 분석 작업을 하고 있다.

장씨가 "사는 게 재미없어 범행했다"는 취지의 진술만 일관하고 있어 기록 분석을 통해 범행 동기부터 범행 전후 정황 등을 입체적으로 규명한다는 방침이다.

장씨가 증거 인멸 시도를 위해 영산강에 버린 나머지 1대의 휴대전화에 대해선 수중 수색을 이어왔지만, 시야가 혼탁하고 수풀이 우거져 있는 등 수색에 어려움이 있어 종료했다.

경찰은 범행 하루 전 장씨 과거 아르바이트 동료였던 베트남 국적 여성이 다른 지역 경찰서에 접수한 스토킹 관련 고소장에 대해서도 들여다보고 범행과 연관성 여부를 확인 중이다.

장씨는 지난 5일 자정쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 도로에서 A양(17)을 흉기로 찔러 숨지게 하고, A양 비명을 듣고 도우러 온 B군(17)에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의를 받고 있다.

장씨에 대한 신상 공개는 오는 14일 이뤄질 예정이다.