"체험학습 강요 말라" 초등교사 울분 영상, 사흘간 520만명이 봤다

강석조 초등교사노조 위원장이 교사를 보호할 법적·제도적 장치를 마련하기 전까지 교사들에게 체험학습을 강제하지 말라고 호소하고 있다. /사진=유튜브 채널 '초등교사노동조합' 갈무리

한 초등학교 교사가 "현장 체험학습을 강제하지 말라"며 울분을 토한 영상이 500만 조회수를 기록하며 화제가 되고 있다.

최근 '초등교사노동조합' 유튜브 채널에는 '초등교사가 말하는 현장체험학습 진짜 못 가는 이유'라는 제목 쇼츠가 올라왔다.

해당 영상은 지난 7일 교육부 주관으로 열린 '안전한 현장체험학습을 위한 교육공동체 간담회'에서 있었던 강석조 초등교사노조 위원장 발언을 갈무리한 것으로 11일 오후 3시 기준 528만 조회수를 기록했다.

영상에서 강 위원장은 "현장학습 필수 아니다. 저희가 학생들과 함께 경험하기 위해 가 주는 것"이라며 "지난해 11월14일 동료 교사가 유죄판결을 받았다. 이 상황에서 저희가 어떻게 현장학습을 갈 수 있겠나"라고 반문했다.

강 위원장이 언급한 일화는 2022년 강원 속초시로 체험학습을 떠난 초등학교 6학년 학생이 주차장에서 후진하던 버스에 치여 숨진 사고 관련, 당시 인솔 교사가 업무상 과실치사죄로 금고 6개월의 선고유예 판결을 받은 사례다.

강 위원장은 또 현장학습 전 '이 학생과 친하니 짝꿍 시켜달라', '멀리 가서 멀미하게 만든다', '왜 우리 애는 사진이 5장뿐이냐', '애 표정이 안 좋다' 등 민원을 받는다며 교육부 장관이 이런 민원을 해결해 줄 수 있느냐고 물었다.

그는 교육 활동 중에 발생하는 예측 불가능한 사고에 대한 교사의 민·형사상 책임을 원천적으로 제한하는 법적 장치를 마련해달라고 촉구했다. 또 과도한 민원으로부터 교사를 보호할 법적·제도적 장치를 만들어 달라고도 했다.

끝으로 강 위원장은 최교진 교육부 장관을 향해 "저희에게 현장학습 강제하지 말라. 교육 과정 짜는 건 교육전문가인 교사에게 있다"면서 "저희가 스스로 (현장학습) 갈 수 있는 환경을 만들어 달라"고 호소했다.

해당 쇼츠엔 1만개 넘는 댓글이 달렸다. 누리꾼들은 "저런 민원 넣을 거면 홈스쿨링 시켜라", "진상들은 자기가 진상인 줄 모른다", "어느 학교는 직접 서면 제출로 민원 받으니까 악성 민원이 줄었다더라" 등 반응을 보였다.

앞서 이재명 대통령은 지난달 28일 국무회의에서 일선 학교에서 체험학습이 위축되는 현실에 대해 "구더기 생기지 않을까 싶어서 장독을 없애면 안 된다"며 조속한 시정을 지시했다.

이 대통령은 이후 교원단체의 면책권 강화 요구를 받아들여 "교사의 법률적 책임 및 면책 영역에서 불합리한 부담이 없는지 검토하라"고 교육부와 법무부에 지시하기도 했다.