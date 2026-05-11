"키 145㎝에 마른 체형, 삼성 유니폼" 11살 남아 실종...주왕산 야간 수색

가족과 함께 주왕산국립공원을 찾은 11세 남아가 홀로 주봉 방향으로 산행에 나섰다가 실종됐다. /사진=뉴스1

경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종된 초등생을 찾기 위한 수색이 이틀째 진행 중인 가운데 당국이 11일 야간 수색에 돌입했다.

경북소방본부는 이날 야간 수색에서 열화상 카메라가 탑재된 드론과 구조견을 추가 투입한다고 밝혔다.

소방 관계자는 "야간 환경에서도 구조 대상자를 찾을 수 있도록 드론 4대를 투입한다"며 "구조견도 2마리를 추가 투입해 총 3마리가 수색 구간에 배치된다"고 설명했다.

11일 경북 청송군 주왕산국립공원에서 전날 실종된 초등학생 A군을 찾기 위한 야간 수색 작업이 진행되고 있다. /사진=경북소방본부 제공

당초 수색 당국은 대전사~주봉 일대를 중심으로 수색했지만, 실종된 A군을 발견하지 못하면서 주왕산 전역으로 수색 범위를 확대했다.

소방은 1구간인 주왕산 내원마을~영덕 방향 구간에 의용소방대 등을, 2구간인 용연폭포~후리메기삼거리 구간에 특수대응단 등을 투입했다. 3구간인 주왕굴~주봉 인근 구간에는 구조견 3마리를 배치했다.

국립공원공단은 주봉~칼등고개 구간을, 경찰은 주봉~후리메기삼거리~칠구폭포 구간을 각각 수색 중이다.

지난 10일 낮 12시쯤 가족과 함께 주왕산국립공원 대전사에 방문한 A군은 "주봉에 다녀오겠다"며 휴대전화 없이 홀로 산행에 나섰다. A군 가족은 지난해 함께 주봉을 등반한 적이 있어 금방 돌아올 것으로 생각했다. 하지만 A군이 실종됐고, 가족은 같은날 오후 5시53분쯤 경찰에 신고했다.

11일 밤부터 12일 오전 사이 수색 대상 지역에 최대 20㎜의 비가 내리고, 최저기온이 8도까지 떨어질 것으로 예보돼 수색 여건이 악화할 것으로 우려된다.

A군은 대구의 한 초등학교에 다니고 있으며 마른 체형에 키 145㎝다. 실종 당시 검은테 안경, 삼성라이온즈 모자와 유니폼을 착용하고 파란색 운동화와 노란색 바람막이를 입은 상태였다.