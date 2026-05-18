머니투데이가 24일까지 수습 기자 도전을 접수합니다

2026년 광화문 사옥 시대를 여는 머니투데이가 32기 수습 기자를 모집합니다.

27년간 '최초'와 '혁신'을 거듭해온 머니투데이.

익숙함에서 벗어난 새로운 시점과 본질을 꿰뚫는 깊이있는 시선으로 내일을 준비합니다.

새로운 미래와 함께 할 여러분의 도전을 기다립니다.

이번주 일요일인 24일까지 도전을 접수받습니다. 서류전형을 거쳐 6월6일(토) 오후에 필기시험을 치릅니다. 최종합격자는 2026년 하반기부터 머니투데이 미래를 함께 하게 됩니다.

모집분야 : 취재기자

모집인원 : O명

응시자격 : 해외여행에 결격사유가 없는 자, 남자는 병역필 또는 면제자

접수기간 : 5월4일(월)~24일(일) 오후 11시까지

접수방법 : 머니투데이 채용홈페이지(https://careers.mtcorp.co.kr/)에서 접수

전형절차 : 입사지원->서류전형->필기전형->면접전형(실무진/임원)+인적성 검사->최종합격

전형일정

-서류합격 발표 : 6월 첫째주(필기시험 이전), 머니투데이 채용홈페이지에서 확인

-필기시험 : 6월6일(토) 오후, 논술·상식/ 영어, 서울 여의도동 FKI타워 컨퍼런스센터 3층

※필기시험 일시와 장소는 변경될 수 있음

-면접시험 : 필기시험 합격자에 한해 개별 통보

최종합격자 발표 : 개별 통보 및 본사 홈페이지 공고

문의 : 편집국 (02)724-7700