장례식 끝나자 "할아버지 재산, 이제 내 거야?"...중학생 아들 질문에 충격

한 온라인 커뮤니티에서 부진의 장레식 직후 중학교 1학년 아들이 재산 상속에 대한 질문을 해 충격을 받았다는 아버지의 사연이 화제를 모으고 있다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 참고 이미지./사진=게티이미지뱅크

부친의 장례식 직후 중학교 1학년 아들이 재산 상속에 대한 질문을 해 충격을 받았다는 아버지의 사연이 화제다.

18일 한 온라인 커뮤니티에 '아버지 재산은 이제 전부 내 거야?'라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 "몇 개월 전 부친께서 돌아가셔서 아이와 시골에 다녀왔다"며 "힘든 장례식 절차가 끝나고 상경하는 길에 아이가 한 질문이 충격이었다"고 운을 뗐다.

A씨의 아들은 "아빠, 할아버지 재산은 이제 전부 내 거야?"라고 물었다. A씨는 이 질문에 큰 충격을 받았다며 "아이의 이런 인식이 저를 힘들게 한다"고 토로했다. A씨는 자신과 아들 모두 독자라고 설명했다.

A씨는 재산 문제에 대한 아이의 관심이 별거 중인 배우자로부터 비롯된 것 같다고 주장했다. 현재 배우자와 2년가량 떨어져 지내고 있으며, 아직 이혼 절차가 정리되지 않은 상태라고 밝혔다.

아이는 부인과 살고 있다. A씨는 "아이 엄마가 소송 준비로 저와 부친 재산 파악을 진행했고, 그 내용이 아이에게도 전달되는 것 같다"고 말했다.

A씨는 부인의 교육관과 양육 방식에 대해서도 우려를 나타냈다. 그는 "중1인 아이에게 미적분을 선행시키며 못하면 소리를 지르고 머리를 쥐어박는 상황이 반복된다"고 주장했다. 또 "누구네 집은 부자이고, 지금은 빌라에 살고 있으니 친구들에게 어디 산다고 말하지 말라는 식으로 아이를 남과 비교하며 살게 만든다"고 말했다.

A씨는 이 같은 환경이 아이의 가치관에 영향을 미친 것 같다며 "할아버지를 추모해야 할 상황마저 자기 이익을 챙기고 싶어 하는 아이로 키운 결과로 나타난 것 같다. 이런 아이를 어떻게 해야 하느냐"고 말했다.

이어 A씨는 양육권 소송도 함께 진행해야 할 지 고민이라고 남겼다

이 사연을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부 누리꾼들은 "저대로 두면 아이가 공부만 하는 기계처럼 클 수 있다", "아버지와의 정서적 관계를 회복하려면 지금이라도 적극 개입해야 한다"고 조언했다. 또 다른 누리꾼은 "아이를 포기할 마음이 아니라면 꾸준히 만나고 대화하려는 노력이 필요하다"고 했다.

반면 "양육권 소송에서 승소하긴 쉽지 않을 것", "소송으로 아이를 데려와도 아이가 받는 상처는 클 수 있다"는 의견도 있었다.