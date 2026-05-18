법무법인 광장, 2026 아시아 최고 등급 ESG 로펌 선정

법무법인 광장 로고./사진제공=법무법인 광장

법무법인 광장(대표변호사 김상곤)이 글로벌 법률 전문 매체인 Asian Legal Business(ALB)가 발표한 '2026 아시아 지역 최고 등급의 ESG Law Firms(ALB Asia Top ESG Law Firms 2026)'에 선정됐다고 18일 밝혔다.

광장은 2023년과 2024년에 이어 올해까지 통산 3번째로 명단에 이름을 올리며 ESG 분야에서의 확고한 전문성을 다시 한번 입증했다.

톰슨 로이터 계열인 ALB는 아시아·태평양 지역의 주요 로펌과 변호사를 대상으로 전문성, 시장 평판, 고객 평가 등을 종합적으로 검토하여 매년 ESG 분야 우수 로펌을 선정하고 있다. 이번 선정은 광장이 환경, 산업안전, 컴플라이언스, 기업자문, 노동 등 ESG 관련 주요 조직을 하나로 통합한 'ESG 그룹'을 중심으로 원스톱 종합 자문 서비스를 제공해 온 점이 높게 평가받은 결과다.

광장 ESG 그룹은 단순한 법적 자문을 넘어 정책 설계와 실질적인 감축 방안 마련까지 주도해 왔다. 대표적으로 기후에너지환경부의 '한국형 녹색화학제도' 설계 및 시범사업 추진을 지원하며 화학물질의 지속가능성 평가체계 구축에 기여했다. 또한 메탄 저감 미생물 기술을 활용한 농업 분야 온실가스 감축사업을 위한 방법론 개발을 자문함으로써 기업의 탄소감축 및 ESG 대응 역량 강화를 뒷받침했다.

이 외에도 녹색채권 발행을 비롯한 ESG 금융 자문, 공급망 및 인권 실사 프로젝트, 그린워싱 조사 대응 등 다양한 영역에서 전문적인 서비스를 제공하며 기업들의 지속가능경영과 글로벌 경쟁력 제고를 지원하고 있다는 평가다.

김상곤 광장 대표변호사(사법연수원 23기)는 "통합적 자문 역량과 다양한 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 기업의 지속가능한 성장을 돕는 데 앞장서 온 노력이 국내 최다 3회 수상이라는 영광으로 이어진 것으로 보인다"며 "앞으로도 변화하는 규제 환경과 시장 요구에 발맞춰 최상의 ESG 솔루션을 제공할 것"이라고 밝혔다.