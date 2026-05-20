[오늘 날씨] 무더위 식힐 반가운 비 소식…강풍·천둥번개 주의

수요일인 20일 전국 대부분 지역에 비가 예보된 가운데 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳이 있겠다. /사진=뉴시스

수요일인 오늘(20일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리면서 30도 안팎 초여름 더위가 한풀 꺾일 전망이다.

기상청은 이날 아침 최저기온을 15~19도, 낮 최고기온을 18~23도로 예보했다. 이는 평년(최저 10~15도, 최고 22~26도)과 비슷한 수준이다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 19도 △인천 19도 △춘천 17도 △강릉 18도 △대전 18도 △대구 17도 △전주 19도 △광주 19도 △부산 18도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 20도 △인천 21도 △춘천 20도 △강릉 20도 △대전 19도 △대구 19도 △전주 22도 △광주 22도 △부산 21도 △제주 24도로 예상된다.

전국이 대체로 흐린 가운데 이날 새벽 충남권과 남부지방에서 시작된 비가 오전부터 전국으로 확대되겠다. 비는 목요일인 21일 오후까지 이어지겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 강원내륙, 대전·세종·충남과 충북, 경북 북부 동해안·북동 산지, 제주도(북부 제외) 30∼80㎜, 광주·전남과 전북, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 20∼60㎜다.

강원 동해안·산지엔 50~100㎜ 비가 예상된다. 인천·경기 서해안과 서해5도, 충남 북부 서해안, 제주 남부 중산간에 100㎜ 이상, 제주도 산지 120㎜ 이상, 강원산지는 150㎜ 이상의 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

비가 내리는 지역에선 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.