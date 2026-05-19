기다렸던 고유가 지원금 받는 날…"생필품 살래요" 주민센터 앞 늘어선 줄

정부의 고유가 피해지원금 2차 지급 첫 신청일인 18일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에서 시민들이 고유가 피해지원금을 신청하고 있다. /사진=뉴스1

"우리 같은 사람들한테는 큰돈이죠."

'고유가 피해지원금' 2차 지급이 시작된 18일. 서울 강동구 성내1동 주민센터에서 만난 70대 이원길씨는 지원금이 생활에 보탬이 될 것이라며 이같이 말했다. 이씨는 최근 과일·채소 등 생활물가 상승을 체감한다고 했다. 그는 "현재 소득이 없다 보니 주택 보유세를 내는 것만 해도 부담"이라며 "아내와 함께 받은 지원금은 생필품을 사는 데 쓸 계획"이라고 밝혔다.

이날 강동구 일대 주민센터에는 운영시간 전부터 시민들의 발길이 이어졌다. 천호3동 주민센터의 경우 오전 9시 전부터 주민 20여명이 대기했다. 온라인 신청이 익숙하지 않은 고령층이 대부분이었다. 어린 손주나 거동이 불편한 부모를 대신해 방문한 시민들도 있었다.

2차 신청 첫날인 만큼 혼선도 있었다. 일부 시민은 신청 가능한 날짜를 착각하거나 1차 지원금을 받았음에도 추가 지급을 기대하고 센터를 찾았다가 발걸음을 돌렸다. 자격요건에 맞지 않아 돌아가던 한 여성은 센터 관계자에게 "세금을 많이 내는데 왜 더 못 받냐"며 항의하기도 했다.

소상공인들은 소비진작을 기대했다. 이날 서울 용산구 인근 상점가에는 '고유가 지원금 사용 가능' 등의 문구가 붙어 있었다. 정부는 지역상권 활성화를 위해 사용지역을 주소지 관할 지방자치단체로 제한했다. 연매출 30억원 이하 가맹점과 소상공인 매장에서 지원금을 사용할 수 있고 주유소에선 매출규모와 관계없이 사용이 가능하다.

신용산역 부근에서 식당을 운영하는 A씨는 "중동전쟁 이후 손님이 줄고 매출도 반토막 났다"며 "2차 지급은 대상자가 넓어진 만큼 소비자들이 더 찾아오길 기대한다"고 말했다.

큰 변화를 기대하진 않는다는 목소리도 있었다. 60대 카페 사장 문모씨는 "예전 지원금 때도 매출변화는 크지 않았다"며 "지원금을 쓰려고 일부러 카페를 찾는 손님은 많지 않다"고 했다.

고유가 피해지원금 2차 신청 가능 기간은 이날부터 오는 7월3일까지다. 신청대상은 소득 하위 70%로 3600만여명이다. 거주지역별로 △수도권 10만원 △비수도권 15만원 △인구감소지역 중 우대지원지역 20만원 △특별지원지역은 25만원까지 지급받을 수 있다. 1차 신청일 당시 지원금을 받지 못한 대상자도 이 기간에 신청할 수 있다.