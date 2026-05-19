'돌부처' 오승환, '불꽃야구' 뜬다…부처님오신날 등판 예고

오승환이 불꽃파이터즈의 마무리투수로 이름을 올린다. /사진=유튜브 'C1 STUDIO' 캡처

돌부처 마무리투수 오승환이 '불꽃야구'에 합류한다.

18일 유튜브 채널 'C1 STUDIO'에서 공개된 '불꽃야구2' 3화에서는 불꽃파이터즈와 연천미라클의 경기 후 오승환의 등장이 예고됐다.

이날 방송 말미 정용검 캐스터는 "이제는 완벽하게 막아줄 투수가 필요하다"고 말하며 새로운 투수의 등장을 암시했다.

이어 모습을 드러낸 오승환은 자기소개를 해달라는 요청에 "멋있게는 못 하겠다. 전 야구선수로 삼성 라이온즈에서 21년간 선수 생활을 했다"고 담담하게 말했다.

부처님오신날 예고된 오승환의 출전. /사진=유튜브 'C1 STUDIO' 캡처

짧은 인터뷰 이후 영상에는 오는 24일 'Final boss is back'이라는 문구가 등장하며 오승환의 출전이 알려졌다.

특히 '돌부처'라는 별명을 가진 오승환의 출연 예고일이 부처님오신날과 맞물리며 더욱 화제를 모은다.

오승환은 불꽃파이터즈에서 등번호 26번을 달 예정이다.

앞서 오승환은 삼성 라이온즈 시절 등번호 21번을 사용했고 해당 번호는 영구결번으로 지정됐다.

다만 불꽃파이터즈에서는 현재 송승준이 21번을 사용 중인 만큼 오승환은 새 번호로 마운드에 오를 예정이다.

공식 SNS를 통해 공개된 오승환의 등번호. /사진='C1 STUDIO' 공식 인스타그램

한편 시즌 다섯 번째 직관 경기 일정도 공개됐다.

불꽃파이터즈는 오는 30일 오후 5시 인천 SSG 랜더스필드에서 인하대학교 야구부와 맞붙는다.

예매는 오는 26일 오후 2시 예스24에서 오픈된다.

불꽃파이터즈의 내야수 문교원은 이날 인하대학교 소속으로 출전할 예정이다.

문교원은 "제가 있는 한 쉽게 승리를 가져가시진 못할 것 같다"며 자신감을 드러냈다.