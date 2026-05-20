美 재무부, 이란 환전소·그림자 선단에 추가 제재

도널드 트럼프 미국 대통령/AFPBBNews=뉴스1

도널드 트럼프 미국 행정부가 19일(현지시간) 이란의 환전소와 이란산 원유를 운반하는 그림자 선단에 추가 제재를 부과하며 이란을 압박했다.

로이터에 따르면 미국 재무부는 이날 홈페이지를 통해 이란의 유력 외환 거래소와 이미 제재된 이란 은행들을 대신해 수억 달러 규모의 거래를 감독해온 위장 기업들을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다.

재무부는 이란산 원유와 석유 제품을 해외로 운송하는 데 관여한 것으로 지목된 선박 19척도 제재 목록에 올렸다. 여기에는 바베이도스 국적 LPG 운반선 '그레이트 세일', 팔라우 국적 석유 제품 운반선 '오션 웨이브', 파나마 국적 케미컬·오일 탱커 '스위프트 팰컨' 등이 포함됐다.

미국 정부는 이란이 제재 회피를 위해 위장 기업과 선박 네트워크를 활용해 왔다고 보고 관련 압박 수위를 높이고 있다.

스콧 베선트 재무장관은 "이란의 그림자 금융 시스템은 테러 목적의 자금을 불법으로 이전하는 데 활용되고 있다"며 "재무부가 '이코노믹 퓨리'(경제적 분노) 작전 하에 이란의 그림자 금융 시스템과 그림자 선단을 체계적으로 해체하는 만큼, 금융기관들은 이란 정권이 국제 금융 시스템을 조작해 혼란을 야기하는 방식에 경계를 늦추지 말아야 한다"고 말했다.

이번 조치는 트럼프 대통령이 이날 예정됐던 대이란 공습 재개를 일단 보류한 가운데 발표됐다.

트럼프 대통령은 걸프 지역 우방국 정상들의 요청에 따라 이날로 예정됐던 이란 공격을 보류했다고 밝혔다. 다만 그는 이날 이란과 협상이 진전되지 않을 경우 수일 안에 이란을 다시 공격할 수 있다고 경고했다.