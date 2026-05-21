"'5·18 모독' 스타벅스, 배달 안 합니다"…배달노조도 불매 동참

배달 플랫폼 노조가 5·18 민주화운동을 폄훼한 스타벅스에 대해 불매·배달 거부를 선언했다. 사진은 국가폭력피해범국민연대 등 33개 시민사회단체 활동가들이 21일 스타벅스 광화문점 앞에서 규탄 기자회견을 벌이는 모습. /사진=뉴스1

배달 노동자들이 '탱크데이' 프로모션으로 5·18 민주화운동을 폄훼한 스타벅스에 대해 배달 거부에 나섰다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 서비스연맹 배달 플랫폼 노동조합은 21일 성명을 내고 "5·18 광주민중항쟁을 모독한 스타벅스를 규탄하며 불매·배달 거부를 선언한다"고 밝혔다.

이들은 "스타벅스코리아는 '탱크데이'란 이름의 프로모션으로 계엄군의 장갑차와 탱크를 앞세워 광주 시민을 살육했던 그날의 기억을 커피 한 잔 팔아먹는 마케팅 도구로 전락시켰다"고 비판했다.

이어 "단순한 마케팅 실수가 아니다. 역사를 모르거나 알면서도 무시한 결과"라며 "어느 쪽이든 용납될 수 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "매일 이 땅의 골목을 누비는 조합원 중에는 광주 출신도 있고 5월 어머니들과 같은 세대를 부모로 둔 이들도 있다"며 "우리가 배달하는 커피 한 잔에 이런 역사 모독이 묻어 있다면 그 배달을 거부하는 것은 노동자의 권리이자 시민으로서 최소한의 도리"라고 강조했다.

노조는 '가지 않는다. 사지 않는다. 배달하지 않는다'는 슬로건 아래 스타벅스코리아에 대한 불매·배달 거부 행동을 즉각 시작한다고 했다.

앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일이었던 지난 18일 텀블러 판매 행사에서 홍보 문구에 '탱크데이', '책상에 탁' 등 문구를 사용했다. 이를 두고 5·18 당시 계엄군의 장갑차 투입과 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 쏟아졌다.

논란이 일자 정용진 신세계그룹 회장은 공식 사과하고 손정현 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 해임했다. 이후 시민단체 서민민생대책위원회는 정 회장과 손 전 대표를 모욕·명예훼손 혐의로 고발했고, 서울경찰청은 해당 사건을 강남경찰서 수사2과에 배당했다.