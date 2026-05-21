테슬라 FSD, 중국 만리장성 넘었다…트럼프 방중 일주일 만에 전격 승인

中 규제 당국, 테슬라 FSD 감독형 승인…FSD 사용 가능국 10개국으로 늘어
테슬라가 세계 최대 전기차 시장이자 자율주행 격전지인 중국에서 완전자율주행(FSD) 시스템을 출시하며 시장 점유율 방어에 나선다.
21일 테슬라는 SNS(소셜미디어) 엑스(X)를 통해 FSD 감독형(Supervised)을 중국에서 사용할 수 있다고 밝혔다.
이번 승인으로 테슬라의 최첨단 자율주행 소프트웨어가 가동되는 국가는 미국, 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 중국, 호주, 뉴질랜드, 한국, 네덜란드, 리투아니아 등 총 10개국으로 늘어났다.
그동안 중국 내 테슬라 차량은 FSD의 전신인 '오토파일럿' 수준의 기능만 제한적으로 이용할 수 있었다. 테슬라는 중국 당국의 엄격한 데이터 보안 규제를 통과하기 위해 수년간 승인 절차를 밟아왔다.
이번 조치는 일론 머스크 테슬라 CEO(최고경영자)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 국빈 방문에 동행한 지 일주일 만에 이뤄졌다. 로이터에 따르면 바이바브 타네자 테슬라 최고재무책임자(CFO)는 지난달 당초 목표였던 1분기에서 지연된 3분기까지 중국에서 FSD 승인을 확보할 것으로 예상한다고 밝힌 바 있다.