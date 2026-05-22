"뽀뽀했던 이혼녀가 칠성파 회장 아내?"...폭행·협박 당했는데 '가짜'였다

여자친구와 바람피운 남성을 상대로 조직폭력배 사칭을 하며 주먹을 휘두른 남성이 폭행 및 협박 혐의로 고소를 당했다. /사진=JTBC '사건반장'

여자친구와 바람피운 남성을 상대로 조직폭력배 사칭을 하며 주먹을 휘두른 남성이 폭행 및 협박 혐의로 고소를 당했다.

JTBC '사건반장'은 지난 21일 방송에서 남녀 간 사랑싸움에 끼어 억울하게 폭행당했다는 A씨 사연을 공개했다.

이에 따르면 자영업자 A씨는 7개월 전 술집에서 한 여성을 만났다. 자신을 이혼녀로 소개한 여성은 A씨와 세 차례 만남을 끝으로 연락 두절됐는데, 이로부터 얼마 뒤 A씨 가게에 부산 최대 폭력조직 '칠성파 회장'이라는 남성이 찾아왔다.

남성은 "아내와 바람피운 남자 4명을 찾고 있는데, 그중 한명이 너인 것 같다", "여성과 무슨 일이 있었는지 바른대로 말하라", "스킨십은 어디까지 했냐"고 A씨를 몰아세웠다.

여성이 이혼녀인 줄 알았던 A씨는 남성에게 사과했다. 그러자 남성은 다음 날 아내를 근처 술집으로 부를 테니 자신이 시키는 대로 연기하라는 요구를 내놨다.

남성은 A씨와 그의 친구에게 미리 준비해온 대본을 주고 직접 연기를 지도했다. 대본에는 세 가지 내용이 담겨 있었다. △ 여성의 이름을 부를 것 △ 여성이 보고 싶어 (처음 만난) 술집에 찾아갔었다고 말할 것 △ 연락처를 왜 바꿨냐고 물을 것 등이었다. 남성은 A씨 연기가 어색하다는 이유로 무릎을 꿇리고 뺨을 때리기도 했다.

A씨는 다음 날 약속된 시간에 남성이 일러준 술집을 찾았다. 술집에는 남성과 그의 아내라는 여성이 먼저 와있었다. A씨는 대본대로 여성과 우연히 마주친 척 연기했는데, 남성은 A씨를 아는 체하더니 "나한테 사채 빌려간 놈이다. 내 돈 없었으면 죽었을 놈"이라고 거짓말했다.

남성은 입에 담배를 물고 A씨에게 "내 담뱃불이 꺼지면 죽는다"며 계속 불을 붙이게 했다. 또 칠성파 서열 3위라는 남성을 불러내 "내가 얘네 오늘 죽일 생각인데 네가 뒷정리하고 가라"고 위협했으며, A씨 뺨을 여러 차례 때렸다.

남성은 여성에게 "왜 나를 두고 이런 신용불량자와 바람피웠냐. 키스까지 하지 않았냐"고 따졌다. 여성은 "키스는 안했다, 뽀뽀였다"고 부인했지만 이후 "바람피워 미안하다"고 사과하고 남성과 함께 자리를 뜬 것으로 전해졌다.

A씨는 뒤늦게 남성이 칠성파 회장이 아니며, 여성과 결혼한 사이도 아니라는 사실을 확인해 고소장을 접수한 상태다.

남성은 '사건반장' 제작진과 통화에서 "폭력조직과 연관 없다. 대한민국 사업자로, 성실 납세자"라고 해명했다. A씨에게 연기를 강요하고 폭행·협박한 것에 대해서는 "그런 일 한 적 없다. 합의금도 줄 생각이 없다"고 부인했다.

사건을 접한 박지훈 변호사는 "칠성파 회장 입장에서는 기분이 나쁘겠지만, 조직폭력배 사칭은 문제가 안 된다. 그런데 협박과 강요는 아마 고소장이 접수됐으니 처벌받을 가능성이 있어 보인다"고 짚었다.