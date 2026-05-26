머니투데이 오프라인 헤드라인-26일

[종합]
온라인민원 2만건 '숙제' 쌓이는 학교
5월 금통위 '동결' 유력…"하반기 1~2회 인상 가능성 높다"
[민원에 쓰러진 공교육]
"왜, 우리애 째려보죠" 학부모는 '교사 감시' 선생님은 '눈치 수업'
[종합]
'생애 전주기 자산관리' 고객과 더 밀착…성장 정체 정면돌파
[기획]
한드 속 장면 따라 골목골목…한국의 '하루'를 삽니다
[the 300]
양당대표 텃밭行…鄭, 무소속 후보 견제·張 'TK 사수' 호소
[오피니언]
고목이 알려준 위기관리 태도
기술주권 향한 마지막 퍼즐
[국제]
'큰틀' 합의한 美·이란, 핵·호르무즈 이견
[기획]
베를린産 유니콘만 21곳…AI 스타트업이 쑥쑥 자란다
[산업]
맞춤 배터리 개발…'건설 무인화' 당긴다
취하지 않는 '건배'…'주류'된 논알코올
[금융]
'보험<은행' 주담대 금리역전 이어진다
[바이오]
통합돌봄·비급여 손질에 날 세운 의료계
[유니콘팩토리]
"You Can"…AI 사용·구조까지 교육
[ICT·과학]
반발 많은 '방발기금 징수율' 개편 착수
[건설 부동산]
불 켜는 시범·목화, 막오른 여의도 수주전
[사회부]
연장전 돌입한 특검, 첫 골은 관저이전?
[정책사회·문화]
"3~5세 교육·급식비 무상화"
[2026 대한민국 주거서비스 대상]
3중 바닥설계로 층간소음 해방…주거품격·생활편의 'UP'
소사역 초역세권…'특화 설계'로 주거품질 높여
[증권]
코스피 '8000' 돌파 재도전 중동發 변동성 파도 넘을까