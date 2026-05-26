머니투데이 오프라인 헤드라인-26일

머니투데이 스퀘어 사옥 전경 /사진=김창현 기자 chmt@

[종합]

온라인민원 2만건 '숙제' 쌓이는 학교

5월 금통위 '동결' 유력…"하반기 1~2회 인상 가능성 높다"

[민원에 쓰러진 공교육]

"왜, 우리애 째려보죠" 학부모는 '교사 감시' 선생님은 '눈치 수업'

[종합]

'생애 전주기 자산관리' 고객과 더 밀착…성장 정체 정면돌파

[기획]

한드 속 장면 따라 골목골목…한국의 '하루'를 삽니다

[the 300]

양당대표 텃밭行…鄭, 무소속 후보 견제·張 'TK 사수' 호소

[오피니언]

고목이 알려준 위기관리 태도

기술주권 향한 마지막 퍼즐

[국제]

'큰틀' 합의한 美·이란, 핵·호르무즈 이견

[기획]

베를린産 유니콘만 21곳…AI 스타트업이 쑥쑥 자란다

[산업]

맞춤 배터리 개발…'건설 무인화' 당긴다

취하지 않는 '건배'…'주류'된 논알코올

[금융]

'보험<은행' 주담대 금리역전 이어진다

[바이오]

통합돌봄·비급여 손질에 날 세운 의료계

[유니콘팩토리]

"You Can"…AI 사용·구조까지 교육

[ICT·과학]

반발 많은 '방발기금 징수율' 개편 착수

[건설 부동산]

불 켜는 시범·목화, 막오른 여의도 수주전

[사회부]

연장전 돌입한 특검, 첫 골은 관저이전?

[정책사회·문화]

"3~5세 교육·급식비 무상화"

[2026 대한민국 주거서비스 대상]

3중 바닥설계로 층간소음 해방…주거품격·생활편의 'UP'

소사역 초역세권…'특화 설계'로 주거품질 높여

[증권]

코스피 '8000' 돌파 재도전 중동發 변동성 파도 넘을까