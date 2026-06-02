"가진 게 돈 뿐…니 XX 내가 X 먹을게" 20대남 성희롱 한 70대남

지난 1일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 고령의 남성에게 성희롱을 당했다는 A씨의 제보가 소개됐다. /사진=사건반장 캡처

70대로 추정되는 고령의 남성에게 성희롱을 당했다는 20대 남성의 사연이 알려졌다.

지난 1일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 고령의 남성에게 성희롱당했다는 A씨의 제보가 소개됐다.

20대 남성 A씨는 지난달 28일 부산에서 친구 3명과 함께 주차해놓은 차를 타러 가던 중이었다.

그런데 갑자기 70대로 추정되는 남성이 A씨와 친구들을 쫓아왔다. 이 남성은 자신이 가지고 있는 현금다발을 꺼내어 보여주면서 "가진 게 돈밖에 없다"고 말했다.

A씨가 "하나 주시면 안 돼요?"라고 장난식으로 묻자 이 남성은 "너 오늘 나 따라올래?"라며 "XX를 내가 X 먹게. 네 XX X 먹게"라고 성적인 발언을 쏟아냈다.

A씨가 "제 XX를 왜"라며 황당해하자 이 남성은 성희롱에서 멈추지 않고 신체접촉까지 시도했다.

A씨는 '사건반장' 측에 "이 남성이 200m 정도를 쫓아와 저희 차에 타려고 하기도 했다. 겨우 남성을 제지한 후 차를 타고 얼른 자리를 피했다"고 밝혔다.

그러면서 "행동 자체가 범죄가 될 수 있기에 경찰에 신고하려고 했지만, 술에 취한 것으로 보여 신고는 하지 않고 제보만 했다"고 덧붙였다.