"일회용 말고 쇠젓가락 11세트 보내세요" 황당한 배달 요청사항

지난 1일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 배달 손님에게 황당한 요청을 받았다는 음식점 사장의 사연이 올라왔다. /사진=보배드림 캡처

'일회용 젓가락' 대신 '쇠젓가락' 십여개를 함께 보내달라는 배달 손님 요청을 받았다는 음식점 사장 사연이 알려졌다.

지난 1일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '3년 동안 장사하면서 이런 요청사항은 처음입니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

글을 쓴 A씨는 자신을 30대 자영업자라고 소개하면서 "포장 배달 위주로 장사한 지 어느덧 3년이 다 되어간다"고 운을 뗐다.

이어 "장사하면서 사람 당황 시킬 정도로 말도 안 되는 여러 요청사항이 있었지만, 이런 요청사항은 듣지도 보지도 못했던 것"이라며 사진을 공개했다.

공개한 사진은 '배달 주문서'다. 고객 요청란에는 '이사 와서 처음 주문입니다. 일회용 말고 쇠젓가락으로 11세트 주세요. 로제 정석적으로 보내세요'라고 적혀있다.

A씨는 "들어드릴 수 있는 상황이 아니라서 주문 취소했다"면서 "이사할 때 수저를 놔두고 왔는지 곧 반찬도 좀 같이 보내달라고 할 것 같다"고 황당해했다.

글을 본 누리꾼들은 "수저 반납하라고 해라" "폭탄 돌리기도 아니고, 돌아다니는 진상이다" "쇠젓가락도 메뉴에 추가해야 하는 시대다" "심지어 부탁조도 아닌 명령조다" 등 댓글을 남기며 손님 요청이 과했다고 평가했다.